Exatlón: Polémica llega al Exaball tras ‘golpe’ de Paulina a Duggan. (VIDEO)

El capítulo de este miércoles en Exatlón México nos tiene grandes sorpresas, entre ellas, lo que ocurrirá en el Exaball, pues Macky y Duggan se quejan de que Paulina Martínez se muestra "ruda y agresiva".

Tras el Duelo de los Enigmas, ahora viene una de las pruebas que más polémica causa, pues al ser de contacto, existen roces y disputas entre los atletas.

En el avance del episodio, Macky y Duggan se quejan de la actitud de Paulina Martínez, quien se percibe un tanto tosca al momento de luchar por la bola. Duggan menciona que sintió un golpe que provino de ella y "me llegó al cerebro".

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Paulina Martínez aclara que no quiso lastimarlas

Luego de las quejas, Paulina aseguró que si realmente quisiera lastimarlas lo haría, pues ella sabe cómo, ya que es una deportista de Judo.

“Qué haces contra alguien que literalmente nada mas te acercas y se tumba, si los quisiera lastimar simplemente los tumbaría o buscaría la forma porque sé lastimar ¿no?”, aclaró la deportista de alto rendimiento ante las cámaras de Exatlón México.

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