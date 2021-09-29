Exatlón: Río Roma dio gran sorpresa a Ana Lago por su cumpleaños.

Nuestra querida Ana Lago de Exatlón México está de manteles largos porque celebró su cumpleaños. Fue muy consentida por familiares, fans y amigos, incluso los integrantes de Río Roma le mandaron una especial felicitación en video.

La atleta hizo una publicación en su cuenta personal de Instagram donde anunció que cumplió 26 años de vida con una foto luciendo cabello lacio, un top rosado y un pastel de flores.

"Un año más de vida, muchas gracias a todos por sus felicitaciones y muchísimas gracias al grupo de AKKF fans por el gran regalo que me hicieron, Río Roma", escribió la deportista de alto rendimiento, como descripción de la imagen.

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Río Roma manda abrazos y bendiciones a la gimnasta

En la publicación que hizo Ana Lago en la mencionada red social, además de una instantánea, compartió un video donde Río Roma le manda unas cariñosas felicitaciones por su onomástico.

"Hola Anita Lago, ¿Cómo estás? Aquí Río Roma solo para mandarte un fuerte abrazo, sabemos que es tu cumpleaños, te queremos desear puras cosas bonitas, bendiciones, alegría y todo lo mejor siempre en tu vida", dijeron los cantantes.

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