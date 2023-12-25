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FOTOS | Prueba de tiro y defensa de Villa 360 de Exatlón México

Se puso emocionate la prueba de tiro en la Exa-Arena por exapoints; mientras que la defensa del territorio fue exitosa para el equipo rojo en Exatlón México.

Por: Zoé Navarrete

1 Rosique dio la bienvenida a la Exa-Arena .jpg
2 Azules venían felices luego de su cena navideña con sus familiares.jpg
3 Los rojos traían bajo el ánimo tras la última derrota.jpg
4 Pato y Andrés salieron a enfrentarse a la prueba de tiro en Exatlón México.jpg
5 Capitán Araujo se llevó el primer punto.jpg
6 Lizli y Daniela trataban de anotar con el aro.jpg
7 Lizli se llevó el segundo punto azul.jpg
8 Lanza con la empanada el Tepa.jpg
9 Javi Márquez visualiza, apunta y cae el segundo punto celeste.jpg
10 Macky y Mati se enfrentan en el tiro y se emparejan.jpg
11 Terminator se lo lleva y el marcador queda 2 a 2.jpg
12 La Bestia Y Dani Corral lanzan con bolsa de arena.jpg
13 El punto es para Guepardo.jpg
14 Sky Four lanza aro y gana el punto.jpg
15 Heliud y Veloci se enfrentan en el tiro.jpg
16 El punto es para Raptor.jpg
17 Viene Triple Jumper tira y gana.jpg
18 Heber levanta el marcador y entrega el cuarto punto.jpg
19 Azules ganan los 5 mil exapoints en juego.jpg
20 Viene el duelo por la Villa 360 de Exatlón México.jpg
21 En la primera carrera Heber vence a Velociraptor.jpg
22 Paulette viene poderosa y entrega su punto.jpg
23 Big Papi recupera y entrega el primer punto azul.jpg
24 Lili da tremendo brinco a la alberca.jpg
25 Daniela vence a Triple Jumper y los rojos siguen despegando.jpg
26 La Bestia vence a Heliud y es segundo punto azul.jpg
27 Terminator coloca el cuarto punto escarlata.jpg
28 Daniel continúa con la racha y entrega el quinto punto.jpg
29 Es Match point escarlata y Pato va a ganar.jpg
30 Los rojos permancen en la Villa 360 de Exatlón México.jpg
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1 Rosique dio la bienvenida a la Exa-Arena .jpg
2 Azules venían felices luego de su cena navideña con sus familiares.jpg
3 Los rojos traían bajo el ánimo tras la última derrota.jpg
4 Pato y Andrés salieron a enfrentarse a la prueba de tiro en Exatlón México.jpg
5 Capitán Araujo se llevó el primer punto.jpg
6 Lizli y Daniela trataban de anotar con el aro.jpg
7 Lizli se llevó el segundo punto azul.jpg
8 Lanza con la empanada el Tepa.jpg
9 Javi Márquez visualiza, apunta y cae el segundo punto celeste.jpg
10 Macky y Mati se enfrentan en el tiro y se emparejan.jpg
11 Terminator se lo lleva y el marcador queda 2 a 2.jpg
12 La Bestia Y Dani Corral lanzan con bolsa de arena.jpg
13 El punto es para Guepardo.jpg
14 Sky Four lanza aro y gana el punto.jpg
15 Heliud y Veloci se enfrentan en el tiro.jpg
16 El punto es para Raptor.jpg
17 Viene Triple Jumper tira y gana.jpg
18 Heber levanta el marcador y entrega el cuarto punto.jpg
19 Azules ganan los 5 mil exapoints en juego.jpg
20 Viene el duelo por la Villa 360 de Exatlón México.jpg
21 En la primera carrera Heber vence a Velociraptor.jpg
22 Paulette viene poderosa y entrega su punto.jpg
23 Big Papi recupera y entrega el primer punto azul.jpg
24 Lili da tremendo brinco a la alberca.jpg
25 Daniela vence a Triple Jumper y los rojos siguen despegando.jpg
26 La Bestia vence a Heliud y es segundo punto azul.jpg
27 Terminator coloca el cuarto punto escarlata.jpg
28 Daniel continúa con la racha y entrega el quinto punto.jpg
29 Es Match point escarlata y Pato va a ganar.jpg
30 Los rojos permancen en la Villa 360 de Exatlón México.jpg
1 Rosique dio la bienvenida a la Exa-Arena .jpg
2 Azules venían felices luego de su cena navideña con sus familiares.jpg
3 Los rojos traían bajo el ánimo tras la última derrota.jpg
4 Pato y Andrés salieron a enfrentarse a la prueba de tiro en Exatlón México.jpg
5 Capitán Araujo se llevó el primer punto.jpg
6 Lizli y Daniela trataban de anotar con el aro.jpg
7 Lizli se llevó el segundo punto azul.jpg
8 Lanza con la empanada el Tepa.jpg
9 Javi Márquez visualiza, apunta y cae el segundo punto celeste.jpg
10 Macky y Mati se enfrentan en el tiro y se emparejan.jpg
11 Terminator se lo lleva y el marcador queda 2 a 2.jpg
12 La Bestia Y Dani Corral lanzan con bolsa de arena.jpg
13 El punto es para Guepardo.jpg
14 Sky Four lanza aro y gana el punto.jpg
15 Heliud y Veloci se enfrentan en el tiro.jpg
16 El punto es para Raptor.jpg
17 Viene Triple Jumper tira y gana.jpg
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19 Azules ganan los 5 mil exapoints en juego.jpg
20 Viene el duelo por la Villa 360 de Exatlón México.jpg
21 En la primera carrera Heber vence a Velociraptor.jpg
22 Paulette viene poderosa y entrega su punto.jpg
23 Big Papi recupera y entrega el primer punto azul.jpg
24 Lili da tremendo brinco a la alberca.jpg
25 Daniela vence a Triple Jumper y los rojos siguen despegando.jpg
26 La Bestia vence a Heliud y es segundo punto azul.jpg
27 Terminator coloca el cuarto punto escarlata.jpg
28 Daniel continúa con la racha y entrega el quinto punto.jpg
29 Es Match point escarlata y Pato va a ganar.jpg
30 Los rojos permancen en la Villa 360 de Exatlón México.jpg
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