Margarita asegura que ella sí valora a Alonso, no como su nieta

Margarita no piensa dejar a su pareja porque asegura que hizo las cosas bien. Asegura que si su nieta no lo supo valorar a Alonso, no es su asunto. Advierte que si no aceptan su relación, su hija y su nieta deberán dejar la casa. La hija y la nieta de Margarita dicen que es una ridícula por andar con un chico 40 años menor.