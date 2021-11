Exatlón: Paulina pierde el conocimiento tras golpe en la cabeza.

Fue en el Juego de Leyendas de esta noche en Exatlón México , donde Paulina se desplomó dramáticamente. La practicante de judo llegó al desmayo y generó todo tipo de reacciones entre los fanáticos de nuestro reality show.

Martínez se dio un golpe en la cara que le provocó un raspón, perdió momentáneamente el conocimiento y como era de esperarse, los atletas intentaron auxiliar a Martínez.

La atleta reconoció que le afectó su caída en la primer valla; sin embargo se recuperó rápidamente.

Competencia por equipos más importante de Exatlón.

Pau se siente culpable por la muerte de su abuelo

Paulina rompió en llanto por su abuelo en el reality show más demadante, ya que siente remordimiento porque se siente culpable de este horrible suceso.

Exatlón México colocó la foto del familiar fallecido de la atleta en el altar de muertos. Ante esto, la deportista recordó que él murió cuando ella tenía 6 años y sigue pensando que si ella un día no hubiera gritado, su abuelo no hubiera salido, no se hubiera pegado y no estaría muerto.

Paulina aceptó que le tiene miedo a la muerte, pues no sabe aceptar la partida de sus seres queridos de este mundo y a 16 años de la pérdida de su abuelo no ha podido superarla.

