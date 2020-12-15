Exatlón: La Fortaleza se queda en manos de Titanes tras reñida carrera de relevos. (VIDEO)

La semana 15 del Exatlón terminó con la salida de Caro Mendoza de Titanes; sin embargo, los atletas que se mantienen en la contienda no se detienen en esfuerzo para continuar demostrando su máximo potencial deportivo.

Al inicio del programa de este lunes 14 de diciembre, ambos equipos reflexionaron por su cuenta sobre lo que ocurrió el domingo en el duelo de eliminación.

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Por su parte, Titanes lamentaron que van tres de sus integrantes que se han tenido que despedir de las tierras de Exatlón de manera seguida, por lo que Aristeo Cázares pidió a sus compañeros que no bajen la guardia para seguir defendiendo a su equipo. “Ya no hay misericordia, nos vamos con todo”, aseguró Aris.

En tanto, Héroes celebraron que llevan una ventaja numérica sobre el otro equipo y consideraron que la salida de Caro Mendoza puede provocar más fricciones entre ellos.



Ruta Tokio

Después de las reflexiones que tuvieron los atletas de Exatlón, se llevó a cabo la Ruta Tokio en el Circuito de balance y equilibrio, siendo las mujeres de ambos equipos quienes compitieron.

El marcador inició con un punto a favor que brindó Zudikey Rodríguez a Titanes, tras ganarle a Doris del Moral.

Aunque por momentos la competencia se vio pareja en puntos, al final fueron las mujeres del equipo Rojo las que se llevaron la insignia que la acerca a estar en la justa deportiva mundial Tokio 2021.



Batalla por la Fortaleza

Tras el triunfo de las rojas, Titanes y Héroes se tuvieron que medir para defender o ganar la Fortaleza de Exatlón.

El marcador fue abierto por parte de Titanes, gracias al punto que Heliud Pulido consiguió para su equipo.

La tensión y la adrenalina estuvo presente durante toda la competencia, principalmente cuando Evelyn Guijarro resbaló durante el circuito y se lastimó la rodilla, teniendo que parar la competencia por un tiempo mientras era revisada. Afortunadamente, no se trató de una lesión grave.

Luego del susto, los atletas retomaron la reñida competencia que al final fue ganada por Titanes tras una intensa carrera de relevos que llenó de emoción e intensidad la jornada de este lunes.



Jazmín Hernández MVP

La atleta que acaba de llegar alña competencia de Exatlón se coronó como la atleta más valiosa, con lo que se ganó la oportunidad de dormir en la habitación VIP de la Fortaleza de Exatlón.

La semana 16 de esta aventura deportiva están comenzado y para los atletas aún esperan varias batallas por enfrentar. No te pierdas Exatlón: Titanes vs. Héroes de lunes a jueves a las 7:30 pm. por Azteca UNO.

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