Carmelita rompe en llanto por el duelo de eliminación; Héroes se sienten superiores a Titanes en Exatlón.

Luego del intenso duelo de eliminación en el que Caro Mendoza terminó siendo la atleta que tuvo que abandonar las tierras y playas de Exatlón, Carmelita Correa, quien fue una de las rojas que tuvo que ser parte de la competencia decisiva, rompió en llanto debido a la fuerte presión que ha tenido en el reality deportivo.

Estando en la Fortaleza junto con sus demás compañeros de equipo, Carmelita Correa se sinceró y reconoció que no quería ser parte del duelo de eliminación del domingo.

Te puede interesar:

Caro Mendoza le dice adiós a Exatlón: Titanes vs Héroes tras perder el duelo de eliminación. (VIDEO)

“Fue una semana bien difícil, no lo había dicho a los demás, pero creo que algunos sí se dieron cuenta, me costó mucho trabajo cada día, hoy no quería estar en ese duelo de eliminación y siempre es difícil estar ahí porque hay muchas emociones, muchas cosas, pero por alguna razón, que no sé, una vez más, estuve ahí”, compartió la atleta a los Titanes al borde del llanto.

Sin embargo, Carmelita Correa, quien rompió en llanto durante el duelo de eliminación, aseguró que a pesar de cómo se siente, seguirá dando lo mejor de sí.

“Voy a seguir mejorando y siempre que algo doy lo mejor, esté cansada o no, me la parto siempre”, dijo Carmelita Correa.

Por su parte, sus compañeros como Ana Lago trataron de consolarla y le brindaron su apoyo.

“Todos hemos estado en ese bache; sin importar que tan duro la estés pasando, en este equipo, siempre tienes al lado a alguien que te jala para levantarte”, afirmó la gimnasta mexicana.

En tanto, Aristeo Cázares les pidió a sus compañeros que mantengan el ánimo para empezar la semana 16 con más fuerza y sin tregua contra el equipo contrario para evitar que uno más de los Titanes tenga que dejar la competencia luego de que llevan tres eliminados de su equipo al hilo.

“Ánimo a lo que sigue; ya se fue Mary, Mau y Caro, a representarlos y a no dejar que otro Azul nos venga a ganar, ya no hay misericordia, nos vamos con todo”, exhortó Aristeo a sus compañeros.



Héroes se sienten superiores

Héroes hablaron acerca de lo que ocurrió en el duelo de eliminación y coincidieron en que la salida de Caro Mendoza podría minar la unión en el equipo contrario, ya que la veían como alguien que los unía. “Pueden tener más conflictos”, aseguraron.

Además, en una plática entre Keno Martell, Valery Carranza, Christian Anguiano y Dan Loyola, afirmaron que están en una ventaja numérica luego de las tres pérdidas que han tenido los Titanes.

“Ya son nueve allá (en Titanes), pero vamos muy bien, tres semanas seguidas defendiendo a las chicas”, afirmó Keno demostrando la superioridad y ventaje que sienten sobre los rojos.

También te puede interesar:

Ellos son los atletas que tú elegiste para volver a las tierras y playas de Exatlón: Titanes vs Héroes.