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Exatlón México 2024
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¡Así se vivió la competencia de las mujeres del Exatlón por conquistar la MEDALLA de la semana 19! Fue una batalla emocionante.

Exatlón | Lunes a viernes a las 7:30 PM por Azteca Uno.

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Escrito por: TV Azteca

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