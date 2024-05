¿Bebé en camino? Angelique Boyer aclara rumores de embarazo tras viral video

¿Un nuevo miembro en la familia Rulli-Boyer? Las redes sociales se encendieron la semana pasada con un video que mostraba a la actriz Angelique Boyer y a su pareja, Sebastián Rulli, paseando con unos niños de la mano. Lo que llamó la atención de los fans fue la apariencia de Boyer, quien lucía un vientre que muchos interpretaron como señal de embarazo.

Ante la ola de especulaciones, los medios de comunicación no tardaron en abordar a la pareja a su llegada al aeropuerto. Ahí, Angelique Boyer aprovechó para aclarar la situación y revelar la verdadera razón detrás de su abultado vientre.

Te puede interesar: ¿Angelique Boyer y Sebastián Rulli están esperando a la cigüeña? Este video lo comprobaría

Monserrath dice que la mamá de su amiga no la baja de machorra [VIDEO] Monserrath dice que Victoria, la mamá de su amiga, no la baja de machorra y otras cosas. Asegura que Victoria tiene una obsesión con ser abuela pronto.

¿Angelique Boyer está embarazada?

La actriz, con su característica simpatía, desmintió los rumores de embarazo y bromeó sobre el incidente: “Ese día Sebas durmió en el piso por subir ese video”, confesó Boyer, refiriéndose a la publicación del video en redes sociales por parte de Rulli.

¿Por qué Angelique Boyer parecía que estaba embarazada?

Boyer explicó que el aspecto de su vientre se debía a una cena copiosa: “Qué les digo, no coman tanto jamón serrano y cerveza porque pues eso pasa...”, dijo entre risas.

¿Angelique Boyer quiere tener hijos?

A pesar de mostrarse cariñosa con sus sobrinos en el video, Boyer recalcó que no tiene planes de convertirse en madre por el momento: “La felicidad de estar con los sobrinos, con las sobrinas y uno los apapacha y cada quien para su casa”, comentó la actriz.

Te puede interesar: Angelique Boyer y Sebastián Rulli responden si hubo separación

Aunque algunos seguidores han expresado su deseo de ver un bebé de la pareja, Boyer se mostró tajante al respecto: “Ellos no lo van a llevar a la escuela, no lo van a llevar a la universidad, no van a pagar su manutención. Salen muy caros los niños”, dijo la actriz con humor.

#AngeliqueBoyer y #SebastiánRulli pusieron fin a los rumores de embarazo pic.twitter.com/nlbNQPuqKo — Carlos A Luna (@Tony_Luna911) May 8, 2024

Con esta divertida aclaración, Angelique Boyer y Sebastián Rulli pusieron fin a los rumores de embarazo y dejaron claro que, por ahora, su amor se enfoca en disfrutar de su relación y de su tiempo con la familia. En este sentido, los fans tendrán que esperar un poco más para ver si la cigüeña decide visitarlos en el futuro.