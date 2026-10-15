ÚLTIMA HORA: Muere Germán Quintero, querido actor de La Reina del Sur, a los 72 años

Este jueves 15 de octubre el mundo del entretenimiento se viste de luto al confirmarse la muerte de una de las grandes estrellas colombianas que destacó en cine, televisión y teatro, Germán Quintero. Tras esta lamentable noticia se ha generado una ola de comentarios por parte de amigos, allegados, colegas y fans donde lo despiden con gran cariño y lo recuerdan por la larga carrera que construyó dentro del entretenimiento durante más de cuatro décadas y personajes entrañables.

Aunque el nombre del actor de 72 años estuvo ligado a distintas producciones de gran popularidad, uno de sus trabajos más recordados fue por su interpretación de Guillermo Cano Isaza en Escobar, el patrón del mal, además de su participación en la segunda temporada de Pasión de Gavilanes y formó parte del elenco de la exitosa serie La reina del Sur. Hoy su partida representa una pérdida para la industria audiovisual colombiana.

¿De qué murió el actor Germán Quintero?

De acuerdo con información difundida por medios colombianos, Germán Quintero habría fallecido durante las primeras horas de este jueves 15 de octubre a causa de complicaciones de salud. Sin embargo, hasta el momento no se han revelado de manera oficial las causas precisas de su muerte.

¿Quién fue Germán Quintero?

El reconocido actor, Germán Quintero Laverde fue un actor colombiano nacido en Bogotá, Colombia, donde comenzó su carrera artística durante la década de los 80’s con su debut en 1984, con el paso del tiempo logró consolidar su carrera gracias a su presencia dentro de la televisión, cine, teatro y series, esta última fue donde sus personajes lograron conquistar varias generaciones e inmortalizar importantes personajes.

Como lo mencionamos anteriormente, Quintero logró tener uno de los personajes más importantes en series como: Escobar, el patrón del mal, donde interpretó al periodista Guillermo Cano Isaza, Pasión de Gavilanes Segunda Temporada: dio vida a Don Martín abuelo de las hermanas Elizondo, no formó parte del elenco principal pero participó en La Reina del Sur protagonizada por Kate del Castillo. También formó parte de La saga, negocio de familia, Montecristo, El cartel de los sapos entre otros títulos.