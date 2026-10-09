Natanael Cano preocupa tras CANCELAR más de 10 conciertos en México; esto se sabe sobre su salud

En las últimas horas seguidores de Natanael Cano han expresado su preocupación a través de redes sociales luego de que se publicara un comunicado donde se detalla que el artista cancelaría casi más de 10 conciertos en México. De acuerdo con el mensaje colgado por su equipo de trabajo y familiares el intérprete necesita tiempo para concentrarse en su salud y bienestar.

Tras este anuncio que tomó por sorpresa a varios seguidores que deseaban verlo próximamente a Natanael Cano arriba del escenario ha causado preocupación debido a que no se ha revelado los motivos de los problemas de salud que atraviesa el cantante, hasta el momento, solo se ha dado a conocer que los compromisos públicos quedarán suspendidos hasta nuevo aviso.

¿Qué le pasó a Natanael Cano y cuál es su estado de salud hoy 9 de octubre?

De acuerdo con el comunicado, Cano decidió proponer las fechas restantes de su gira “Natanael Cano Vol.1 Tour 2026”, después de una evaluación de su situación. Sin embargo, no se reveló qué problema de salud enfrenta, si se encuentra bajo algún tratamiento o el tiempo que requerirá para permanecer alejado de los escenarios.

Aunque no hay información oficial de su estado de salud hasta hoy viernes 9 de octubre, internautas han comenzado a especular que el intérprete podría estar atravesando por un posible brote psicótico luego de que se dieran a conocer varios videos donde se muestra al cantante en una actitud poco convencional. En uno de los videos se ve como Cano se encuentra arrojando piedras contra su propia camioneta aparentemente porque ya no le gustó el color. Debido a los comentarios que han comenzado a circular su equipo pidió respetar la privacidad del artista y de su familia durante este periodo.

¿Cuáles son los conciertos que canceló Natanael Cano en México?

Mediante el comunicado se reveló que la suspensión afecta 10 presentaciones programadas entre octubre y diciembre de 2026, en distintas ciudades del país como: Mérida,Veracruz, Puebla, Toluca, Oaxaca, Mexicali, Monterrey, Torreón, Morelia y Acapulco. Respecto a los boletos, el equipo del cantante informó que los reembolsos se gestionarán a través de las boleteras y los puntos de venta.