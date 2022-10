Fans cambian letra de Monotonía e incluyen a la novia de Piqué.

Shakira y Ozuna venían cocinando un verdadero hitazo, mismo que al fin ha visto la luz y ha causado un gran revuelo en redes sociales, incluso, se posicionó en el número uno de tendencias de música con más de 8 millones de reproducciones y más de 1,4 millones de me gusta, se trata de “Monotonía”, nuevo sencillo de la colombiana.

¿Qué opinan los conductores la actitud de Piqué con Shakira?

“Monotonía” cuenta con claras referencias a Gerard Piqué, expareja de la barranquillera y quien no ha quedado bien parado con este lanzamiento, pues las redes sociales se han inundado de memes y comentarios en contra el futbolista español que milita en el FC Barcelona.

La palabra a la que hace alusión este nuevo tema es quizá una de las más escuchadas y tal parece que así será en los próximos días gracias a Shakira, quien le aportó un toque especial tras su separación de Piqué por motivos que hasta la fecha siguen siendo desconocidos.

Esta canción parece contar su historia de amor, así como su abrupta separación del jugador blaugrana, quien se lleva unos buenos raspones a lo largo de la canción que dice: “Mejor que esto cabe ya, que yo te quiero, pero yo me quiero más a mí”.

También lanza un pequeño reproche al defensor y deja entrever que ella hizo todo lo que pudo por su relación. “Tú distante con tu actitud, pero me llenas de inquietud. Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos”.

¿Fans cambiaron la letra de la canción? No obstante, a los fans de la colombiana no se les olvida la traición de Piqué, por lo que no dudaron en incluir a Clara Chía Martí, actual pareja de Gerard en la letra de la canción que dice: “No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”.

Los seguidores de la intérprete de “Waka waka” y “Te felicito”, entre otras, modificaron la letra y sugirieron incluir el nombre de Clara de la siguiente forma: No fue tuya, ni tampoco mía, fue cupla de Clara Chía…”.

“Definitivamente Shakira debería cambiar la letra del coro y dedicársela también a Clara, la mujer que arruinó a su familia”, “Soy el único que siente que la canción dice ‘no fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de Clara Chía”, “Por favor Shaki cambia la letra y pon que fue culpa de Clara porque es la verdad”, “Hay que hacerle justicia y cantemos la nueva versión fue culpa de Clara Chía”, fueron algunos de los comentarios en redes.