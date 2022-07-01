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FOTOS | Amigos de Fer del Solar le dan el último adiós en redes sociales.

Los presentadores de Venga la Alegría se despidieron de su amigo y lo recordaron con una emotiva fotografía.

Por: TV Azteca

Fer del Solar murió..jpg
venga la alegria fernando del solar.jpg
fernando del solar murió.jpg
fernando del solar.jpg
fernando del solar muere.jpg
kristal y fernando del solar.jpg
flor rubio y fernando del solar.jpg
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el capi y fernando del solar.jpg
vla equipo fernando del solar.jpg
fernando del solar todo un show.jpg
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sergio sepulveda y fernando del solar.jpg
los destrampados y fernando del solar.jpg
Fer del Solar con Los Destrampados..jpg
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roger gonzalez y fernando del solar.jpg
el chino ismael y fernando del solar.jpg
mariano y fernando del solar.jpg
ricardo casares y fernando del solar.jpg
fernando del solar y amigos.jpg
Fer del Solar con Cynthia en Venga la Alegría..jpg
fernando del solar y Cynthia y laura g.jpg
Fer del Solar con Cynthia posando..jpg
Laura G y Fer del Solar..jpg
mau mancera y fernando del solar.jpg
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