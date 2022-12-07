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FOTOS | Danna Paola hizo una curiosa petición a Alex Hoyer. ¿Qué fue?

Alex Hoyer platicó con varios reporteros y durante la entrevista reveló que él recibió una curiosa petición de su novia, Danna Paola. ¿De qué se trata?

Por: Redacción Azteca UNO

Danna Paola y lo que ha pasado en su última gira.

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La curiosa petición de Danna Paola a su novio Alex Hoyer.

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