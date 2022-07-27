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FOTOS | Danna Paola, ¿está más enamorada que nunca? Te contamos.

Danna Paola y Alex Hoyer han llamado mucho la atención y se han convertido en la relación joven del momento. ¿Los dos se están derritiendo en miel?

Por: Redacción Azteca UNO

Danna Paola, ¿está más enamorada que nunca?

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