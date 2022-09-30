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FOTOS | Frida Sofía se muestra fría tras caída de Alejandra Guzmán “para mí ya no existe” .

La hija de Alejandra Guzmán se mostró indiferente ante la fuerte caída que tuvo su madre sobre el escenario y que la mandó directo al hospital

Por: TV Azteca

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