VIDEO: Así reaccionó Gerard Piqué a las indirectas de Shakira en su tema Monotonía.

Después de tanta espera, Shakira lanzó al fin “Monotonía”, su nuevo sencillo, mismo que cuenta con la espectacular colaboración de Ozuna y que tanto ha dado de qué hablar, incluso, antes de su lanzamiento. Tras ver la luz, Piqué ha sido uno de los más señalados y las redes se han llenado de memes y comentarios en los que no dejan muy bien parado al futbolista español.

El Niño Prodigio nos habla del futuro entre Shakira y Piqué.

“Monotonía” es una de las palabras que más hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas y tal parece que será una de las más sonadas en los siguientes días gracias a Shakira, quien le aportó otra significación después de su ruptura con Gerard Piqué.

Después de largas semanas de calentar motores y dar pequeñas pistas, Shakira al fin lanzó su nuevo sencillo, mismo que parece contar su ruptura con el futbolista español y de paso le lanza unos dardos a la actual pareja de Clara Chia Martí.

La separación de Piqué parece haberle sentado de maravilla a la cantante colombiana, al menos en el plano musical, pues hace algunos meses lanzó “Te felicito”, tema que también le dejó algunos raspones al futbolista español.

En el videoclip Shakira sostiene su propio corazón antes de que éste sea pisoteado en el suelo, no obstante, confiesa que el amor “no ha muerto” pero asegura que está “delirando ya y de lo que había ya no hay na’”. “Mejor que esto acabe ya, que yo te quiero, pero yo me quiero más a mí”, añade la canción.

También admite que “no fue culpa tuya… ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Ya sabía que esto pasaría”, lo que parece ser un claro reproche para el zaguero del conjunto catalán, pero también dejó entrever que ella lo dio todo por su relación. “Tú distante con tu actitud, pero me llenas de inquietud. Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos”.

¿Cómo reaccionó Piqué? Después del furor que ha causado “Monotonía”, Piqué reapareció y fue a buscar a uno de sus hijos a la casa de Shakira para llevarlo a la escuela. Con el semblante serio y sin bajar de su automóvil, el futbolista ignoró los cuestionamientos de la prensa sobre el nuevo sencillo de su expareja.

Tras dejar a su hijo, Piqué apuró el paso hasta su vehículo y se marchó de inmediato sin dar declaración alguna sobre Shakira ni muchos menos sobre “Monotonía”.