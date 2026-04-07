Los 5 signos del zodiaco que enfrentarán dificultades en sus relaciones de pareja durante la segunda semana de abril, según Nana Calistar

Hace poco que inició el mes de abril, sin embargo, aunque parezca que con él llegan nuevas oportunidades, también se avecinan posibles problemas, ya que durante esta segunda semana de abril las energías astrales traerán movimientos intensos que impactarán directamente en la vida amorosa de ciertos signos.

De acuerdo con la astróloga Nana Calistar, habrá tensiones, celos, malentendidos y decisiones importantes que podrían marcar un antes y un después en las relaciones sentimentales.

A continuación te presentamos los 5 signos del zodiaco que deberán estar atentos ya que durante estos días su paciencia, comunicación y confianza estarán a prueba y con ella se determinará si existe una posible ruptura amorosa o solo es una etapa más.



Aries:

Para las personas Aries deberán respirar y pensar antes de hablar, ya que las discusiones estarán a flor de piel, lo que llevará a enfrentar desacuerdos constantes con su pareja, esto debido a su carácter impulsivo. Hay que reiterar, aprende a escuchar antes de reaccionar, ya que una palabra mal dicha podría escalar el conflicto.

Géminis:

Para Géminis, la indecisión jugará un papel en su contra, deberá prestar mucha atención a su sentir, ya que se mostrará distante o confuso, lo que generará inseguridad en su pareja. Las dudas sobre el futuro de la relación podrían intensificarse si no hay claridad emocional.

Cáncer:

Para Cáncer estos días la sensibilidad será un arma de doble filo, aunque buscará afecto también podría caer en reclamos constantes o actitudes pasivo-agresivas, lo que llevaría a desgastar la relación con su pareja.

Libra:

Los problemas externos como el trabajo o familia serán los responsables de desequilibrar la estabilidad que tanto caracteriza a los Libra, por lo que se recomienda separar los problemas de la relación, ya que estos podrían interferir en la comunicación y generar tensiones y distanciamientos.

Capricornio:

Capricornio podría mostrarse frío o demasiado enfocado en lo profesional, dejando de lado la reacción, la pareja sentimental de este signo podría resentir esta actitud, provocando discusiones sobre prioridades y compromisos.