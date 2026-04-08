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Los 6 signos del zodiaco que serán beneficiados por Marte y Urano este segundo miércoles de abril de 2026

De acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente, la poderosa alineación de Marte y Urano traerá movimientos energéticos intensos que impactarán directamente en seis signos del zodiaco.

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Escrito por: Dulce Olvera

Durante este segundo miércoles de abril 2026 la combinación de la energía impulsiva de Marte con la naturaleza de Urano no pasará desapercibida para algunos signos del zodiaco , ya que con la mezcla de ello se abrirán las puertas a importantes transformaciones. Según con las visiones de Mhoni Vidente este día será una jornada ideal para arriesgarse, cerrar ciclos y dar pasos firmes hacia nuevos objetivos.

Asimismo, la astróloga recomienda a estos signos estar atentos a las señales, actuar con inteligencia y no temer a los cambios, ya que la energía disponible favorece la acción, la innovación y la ruptura con la rutina.

  1. Aries:
    Para las personas nacidas bajo el signo de Aries , las energías lo impulsarán a renovarse dentro del área laboral, las decisiones que tome durante este día podrían marcar el rumbo de los próximos meses, especialmente si actúa con determinación.
  2. Géminis:
    Géminis deberá aprovechar la sacudida astrológica, ya que durante este día experimentará clarín mental, lo que le facilitará la palabra para llegar a acuerdos, pláticas importantes y posibles oportunidades económicas.
  3. Leo:
    La mezcla que se presenta hoy entre Marte y Urano también beneficia a los nacidos bajo el signo de Leo, este miércoles presentarán una energía recargada que potenciará su liderazgo y magnetismo personal. Será un día clave para destacar proyectos o recibir reconocimientos.
  4. Escorpio:
    En el caso de Escorpio, la influencia de Urano traerá cambios inesperados pero positivos, principalmente en el ámbito emocional o familiar. La recomendación para este miércoles es mantener la calma y aprovechar estas nuevas oportunidades.
  5. Sagitario:
    Para las personas nacidas bajo el signo de Sagitario, elemento fuego, se verá beneficiado con nuevas oportunidades de crecimiento, viajes o propuestas que lo sacarán de su zona de confort.
  6. Acuario:
    Acuario será uno de los signos más impactados por esta alineación, al tratarse de un signo regido por Urano, lo que intensificará su intuición y lo impulsará a tomar decisiones radicales que podrían cambiar su rumbo de vida.

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