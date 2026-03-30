Los 7 signos que enfrentarán crisis amorosas este último lunes de marzo 2026, según Nana Calistar

Este último lunes de marzo de 2026 llega con una energía intensa que pondrá a prueba la estabilidad emocional de varias parejas. De acuerdo con las predicciones de Nana Calistar, hay siete signos del zodiaco que deberán tener especial cuidado con sus palabras y acciones, ya que podrían enfrentar discusiones, distanciamientos o incluso rupturas amorosas.

Recuerda que aunque el panorama parece estar complicado las predicciones de la astróloga también indican que todo dependerá de la disposición de cada signo para dialogar y manejar sus emociones. Este inicio de semana será una prueba clave para fortalecer o redefinir las relaciones.



Aries:

Para los nacidos bajo el signo de Aries, las tensiones acumuladas saldrán a flote. para estas personas podrían existir momentos donde exploten tras situaciones pequeñas , generando discusiones innecesarias. La clave será controlar el carácter impulsivo.

Cáncer:

La sensibilidad estará al límite. Cualquier comentario podría herir profundamente provocando drama emocional y reclamos del pasado, se recomienda pensar bien las palabras antes de soltarlas.

Leo:

El orgullo jugará en contra. Las personas nacidas bajo este signo podrían negarse a ceder en una discusión importante, lo que complicará llegar a acuerdo con su pareja.

Virgo:

Las críticas constantes podrían desgastar la relación, Virgo quien pertenece a al elemento tierra tendrá que evitar señalar errores todo el tiempo si no quiere generar distancia. Recuerda que es tiempo de transformación en relacionas más maduras y honestas dejando atrás la necesidad de control.

Escorpio:

Para los signos de Escorpio los celos y la desconfianza podrían intensificarse, por lo que deberá evitar suposiciones que solo alimentan conflictos innecesarios.

Sagitario:

Para las personas que están bajo el signo de Sagitario, para este lunes el deseo de libertad podría chocar con las expectativas de su pareja. Sagitario podría sentirse presionado y reaccionar de forma evasiva.

Piscis:

La confusión emocional será protagonista por lo que Piscis podría malinterpretar actitudes y generar conflictos por falta de claridad en la comunicación.

