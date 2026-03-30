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Los 7 signos que enfrentarán crisis amorosas este último lunes de marzo 2026, según Nana Calistar

Previo a concluir el mes de marzo los astros no están alineados en el amor y podrían desatar conflictos, celos y malentendidos en varias relaciones.

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|Pexels

Escrito por: Dulce Olvera

Este último lunes de marzo de 2026 llega con una energía intensa que pondrá a prueba la estabilidad emocional de varias parejas. De acuerdo con las predicciones de Nana Calistar, hay siete signos del zodiaco que deberán tener especial cuidado con sus palabras y acciones, ya que podrían enfrentar discusiones, distanciamientos o incluso rupturas amorosas.

Recuerda que aunque el panorama parece estar complicado las predicciones de la astróloga también indican que todo dependerá de la disposición de cada signo para dialogar y manejar sus emociones. Este inicio de semana será una prueba clave para fortalecer o redefinir las relaciones.

  1. Aries:
    Para los nacidos bajo el signo de Aries, las tensiones acumuladas saldrán a flote. para estas personas podrían existir momentos donde exploten tras situaciones pequeñas , generando discusiones innecesarias. La clave será controlar el carácter impulsivo.
  2. Cáncer:
    La sensibilidad estará al límite. Cualquier comentario podría herir profundamente provocando drama emocional y reclamos del pasado, se recomienda pensar bien las palabras antes de soltarlas.
  3. Leo:
    El orgullo jugará en contra. Las personas nacidas bajo este signo podrían negarse a ceder en una discusión importante, lo que complicará llegar a acuerdo con su pareja.
  4. Virgo:
    Las críticas constantes podrían desgastar la relación, Virgo quien pertenece a al elemento tierra tendrá que evitar señalar errores todo el tiempo si no quiere generar distancia. Recuerda que es tiempo de transformación en relacionas más maduras y honestas dejando atrás la necesidad de control.
  5. Escorpio:
    Para los signos de Escorpio los celos y la desconfianza podrían intensificarse, por lo que deberá evitar suposiciones que solo alimentan conflictos innecesarios.
  6. Sagitario:
    Para las personas que están bajo el signo de Sagitario, para este lunes el deseo de libertad podría chocar con las expectativas de su pareja. Sagitario podría sentirse presionado y reaccionar de forma evasiva.
  7. Piscis:
    La confusión emocional será protagonista por lo que Piscis podría malinterpretar actitudes y generar conflictos por falta de claridad en la comunicación.

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