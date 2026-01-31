Estos signos del zodiaco tendrán un nuevo comienzo con la llegada de febrero

Estamos terminando el primer mes del año 2026 por lo que estamos por darle paso a febrero que marcará el final y el principio a la vez. Hay signos que tendrán que pasar página y pasar umbrales.

Ya nada será igual porque algo va a cambiar debido a que te percibirás de manera diferente porque afortunadamente te vas a dejar convertir en lo que deseas. Un punto de inflexión cósmico que no los rompe, sino que los libera a estos signos .

¿Cuáles son los signos del zodiaco que tendrán un nuevo comienzo?

Cáncer

Este es un signo que es la encarnación del amor incondicional, el profundo cuidado y la devoción emocional. Amas con todo tu ser. Das como si tus reservas internas fueran infinitas. Apoyas, proteges y cuidas a los demás como si ese fuera tu propósito sagrado en la vida.

Febrero llega para decirte para preguntarte algo que te va a cambiar todo dentro de ti. Si das tanto amor a los demás, ¿por qué te has olvidado de dártelo a ti mismo? La conjunción Saturno-Neptuno en Aries activa tu décima casa de propósito, reconocimiento y dirección en la vida.

Acuario

De acuario tenemos que decir que es la encarnación de la independencia, la originalidad y el pensamiento visionario. La libertad es tu oxígeno. Valoras las puertas abiertas, las mentes abiertas y los futuros abiertos.

Es momento de pensar.

Pon un alto porque febrero viene a plantearte una pregunta muy firme y que no puedes ignorar,¿y si la verdadera libertad no se encuentra en la huida, sino en la presencia consciente? El eclipse solar en tu propio signo el 17 de febrero actúa como una transmisión directa a tu conciencia.

Virgo

En el caso de Virgo tenemos que mencionar que se destaca por discernimiento, la precisión y el dominio silencioso. Tienen en cuenta lo que otros pasan por alto. Intuyen dónde algo puede mejorarse, refinarse o hacerse más eficiente, y sientes una responsabilidad natural de intervenir y arreglarlo.

Siempre se han destacado por la excelenecia y el orden ya que aprendieron que lo que es perfecto es digno. Febrero de 2026 trae una revelación de que, de forma suave, pero inequívoca, lo cambia todo. Tu búsqueda de la perfección no te ha protegido. Te ha limitado. Y te ha impedido habitar plenamente tu propia vida.