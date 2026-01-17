Estos son los signos del zodiaco que serán felices desde el 18 de enero

La Luna Nueva marca un comienzo fuerte sobre todo en cuestiones de responsabilidad, seguridad y en la creación de un proyecto duradero. Es una energía madura, que te pone a los pies en la tierra y estabiliza.

Cabe destacar que esta Luna Nueva llega de manera sigilosa, no promete riqueza instantánea ni golpes de suerte.

Aquí Júpiter y Saturno tienen un papel importante. El primero amplía la visión y revela nuevas oportunidades mientras que el segundo es firme y disciplinado por lo que asegura oportunidades que se concretan en lugar de quedarse con ideas.

¿Cuáles serán los signos que serán felices?

TAURO

La Luna Nueva del 18 de enero te abrirá una puerta a una fase en la que muchas piezas de tu vida empiezan a encajar. No será de forma repentina pero si una manera que se siente profundamente correcta.

En este tiempo has aprendido muchos sobre la incertidumbre. Eres un signo que busca estabilidad y fiabilidad pero por mucho tiempo te pidieron tener los pies sobre la tierra sin garantías. Se te pidió confiar aún cuando no debías.

Los ingresos empiezan a estabilizarse y las decisiones de ahora se sienten menos impulsivas. Vas a encontrar el confort en tu vida.

Virgo

La Luna Nueva te trae la oportunidad de tomar decisiones financieros tranquilas y enfocadas. No estarás impulsado por el miedo ya que usarás tu experiencia. Empiezas a confiar en tu capacidad de tomar decisiones.

Surge un ingreso más estable porque los demás verán tu valor por lo que lo recompensarán. Eres capaz de comprender tu situación en detalle.

Empiezas a sentirte mejor.|Crédito: Archivo FIA

Capricornio

La Luna Nueva marca un punto de inflexión ya que es un momento de claridad que llega muy profundo. Se alineará tu trabajo, dinero y autoestima.

Es momento de cosechar lo que has sembrado pero de manera consciente. Vas a establecer límites más firme en cuanto a tu tiempo, energía y compromisos financieros.