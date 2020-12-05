Horóscopo de hoy Tauro sábado 5 de diciembre de 2020 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida:

Solo hay que recordar una cosa: sé auténtico y sincero contigo mismo, declara tu verdad al precio que sea, aunque tengas que arriesgar la vida, ¡arriésgala! porque la verdad es mucho más valiosa que ninguna otra cosa, porque la verdad es real como la vida, así es este tránsito hacia la Luna Llena en el signo zodiacal Leo.

Tauro en el amor:

No te relajes y sigue sorprendiendo a tu pareja, de lo contrario, caerás en la monotonía y acabarás por cansar la relación. Son las pequeñas cosas las que marcan la diferencia, así que no se trata solamente de decirlo, es cuestión de demostrarlo, como ahora se conocen mucho más, puedes agregar aspectos distintos que resulten determinantes para sacar del escenario a la monotonía, pues una vez que se instala entre ambos, el aburrimiento y la insatisfacción son las que empiezan a sacar al amor por la ventana.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!