Este viernes algunos signos van a necesitar dar un buen respiro, pues les esperan las envidias, los jefes exigentes y los compañeros con doble cara en sus empleos: Tauro, Leo, Virgo, Libra y Capricornio. Recuerda que, para que estés preparado, Nana Calistar ya interpretó todo lo que te espera este viernes 6 de noviembre de2026. Aquí te dejamos los mensajes claros de cada uno de los signos del zodiaco, sobre todo lo que necesitas sobre el amor, dinero, trabajo y energía espiritual. Toma nota, esto es lo que debes saber para aprovechar el día al máximo.
También te puede interesar: 3 signos que tendrán un impacto económico y ganarán mucho dinero en noviembre 2026
¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, viernes 6 de noviembre?
Este viernes tu horóscopo te invita a reflexionar sobre todas esas veces que has permitido que la gente se aproveche de ti a tus espaldas. Recuerda que si esa persona que consideras especial necesita estar borrando mensajes, inventando pendientes y escondiendo su teléfono de ti, no vale la pena. No te acomodes en relaciones donde tu presencia y el goce de tu relación dependan 100 % de otra persona.
¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, viernes 6 de noviembre?
Muy atento, Tauro, que la vida podría ponerte enfrente algunas opciones laborales que podrían hacerte reconsiderar tu rumbo. Antes de tomar cualquier decisión, evalúa cuidadosamente lo que ofrecen, lo que podrías aprender ahí y el tiempo que tendrías que dedicarle. No se trata de caer en el primer lugar que se te ocurra; mejor piensa lo que harás.
¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, viernes 6 de noviembre?
Si tienes pareja, mantén los ojos abiertos porque podrían llegar señales de una cercanía o gestos con tu pareja que podrían despertar todas tus alarmas. Pregunta por esa situación sin delatar lo que piensas o sin que parezca interrogatorio. Evita revisar todo tipo de información como fotos o mensajes para encontrar lo que supuestamente estás buscando. Lo más importante es la comunicación y que tú cuides tus emociones con cosas que no son hechos.
¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, viernes 6 de noviembre?
Este viernes podrías sentir un bajón repentino de ganas y energía. No es para que te culpes; más bien es momento de pensar en qué es aquello que extrañas, si necesitas diversión o tal vez un poco de descanso. Recuerda que no siempre podemos estar felices, pero tampoco te hundas y mejor piensa en qué es aquello que necesitas desde hace tiempo. Es una forma de tu cuerpo de pedirte hacer algo al respecto.
¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, viernes 6 de noviembre?
A este año todavía le quedan muchas semanas antes de que llegue a su fin. Has andado muy atorado con varios pendientes y tareas y llegó el tiempo de intentar algo nuevo. Revisa esa lista de propósitos y elige uno de tus objetivos que te trazaste hace así un año. Sin pensarlo mucho, solo hago. Adquiere esa nueva habilidad, disfruta esa nueva actividad. Esto te servirá de distracción y te hará sentir mejor contigo mismo.
¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, viernes 6 de noviembre?
Andas con un proyecto entre manos que te tiene algo saturado últimamente, pero aunque tengas muchas ganas de gritarle al mundo lo que has resuelto y cómo lo has hecho, evítalo. Desarrolla tu proyecto en silencio, no necesitas anunciar nada de la noche a la mañana solo porque te sentías emocionado. La paciencia puede ser una herramienta muy importante en este camino que estás tomando.
¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, viernes 6 de noviembre?
Este viernes te podrían sorprender algunas conversaciones sobre los nuevos rumbos, proyectos o procesos que tendrá la chamba. De ser así, presta mucha atención a todo lo que se dice, las funciones que habrá que desempeñar, quiénes deberán trabajar en conjunto, etc. Aprovecha tus habilidades para demostrar de lo que eres capaz sin permitir que te carguen con todo el trabajo, porque después lo podrías lamentar.
¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, viernes 6 de noviembre?
Si eres un Escorpio sin pareja, atención, porque podría surgir un encuentro con alguien con quien tendrás mucha química. No necesitas comenzar a soñar despierto con que ambos llegan al altar. Lo que debes hacer en este momento es disfrutar; hablen de lo que buscan en una relación, los límites que cada uno tiene y los cuidados que buscan en una relación. Conoce poco a poco todo lo que busca y lo que te podría ofrecer y sé claro.
¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, viernes 6 de noviembre?
Ten cuidado, porque una noticia familiar podría causarte un fuerte disgusto porque podría cambiar algunas cosas que tú dabas por hecho. Deja que quienes están involucrados expliquen lo ocurrido. No intentes de inmediato desacreditar la idea o decir que es una terrible idea en cuanto descubras cómo te podría afectar a ti. No hace falta que te encante para que puedas responder con consideración; pregunta, pero no te interpongas.
¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, viernes 6 de noviembre?
Buenas noticias podrían tocar tu puerta en el mundo laboral. Esto podría relacionarse con la posibilidad de cambiar de ambiente y de funciones. Escucha atentamente cuál va a ser el proceso para que entregues todo en tiempo y forma. No tengas miedo de preguntar las condiciones, las fechas de ingresos, si hay aumento de sueldo, etc. Evita renunciar antes de formalizar y tener cerrado el trato porque las cosas podrían salir muy mal si te adelantas.
¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, viernes 6 de noviembre?
Este viernes podría estar lleno de momentos interesantes; el problema es que todo podría arruinarse si te sigues aferrando a ese pleito que tienes pendiente. Constantemente estás ensayando los pasos a seguir y las palabras que hay que decir. Deja los pleitos atrás y mejor intenta conversar y dejar en claro cuáles son tus molestias y necesidades. Describe cuidadosamente esa actitud que te molesta sin señalar a la persona.
¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, viernes 6 de noviembre?
Los lazos familiares podrían fortalecerse este viernes, pues puede que una tarea compartida te ayude a conocer más a alguien con quien no convivías tanto. Participa y permite que aparezcan conversaciones distintas mientras están trabajando en equipo. Esa conversación es fundamental para que encuentre cosas en común o detalles cotidianos que desconocías.
También te puede interesar: Conoce los días con más suerte para cada signo del zodiaco