Horóscopo de Nana Calistar hoy, 04 de enero para cada signo; estas son los mensajes para atraer ESTABILIDAD y EQUILIBRIO en el primer mes del 2026

El zodiaco ha predicho mensajes específicos y muy personales para cada uno de los signos en este primer mes del año, además tiene los mejores tips para atraer paz, estabilidad y equilibrio, es por eso que te presentamos los horóscopos de hoy, domingo 04 de enero, por Nana Calistar . Con estos mensajes pondrás más atención a cada aspecto de tu vida para mejorarla y sentirte mejor contigo.

¿Cuál es el horóscopo de Aries para hoy, domingo 04 de enero?

Mi querido Aries, es muy probable que pronto te involucres con alguien de forma sentimental, aunque será algo de una sola noche, habrá intensidad. Por otro lado, ten cuidado con las manipulaciones, cuídate de las personas porque no todas tienen las mejores intenciones. Aries, ya es momento de que este inicio de año retomes proyectos que dejaste inconclusos por pereza y ahora sí trabajes en tus sueños.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro para hoy, domingo 04 de enero?

Mi adorado toro, es importante que hagas una reflexión y te des cuenta quién sí vale la pena que forme parte de tu vida y a quién debes soltar. No cargues con el pasado. Es muy probable que pronto recibas muy buenas noticias sobre un trabajo. Es importante que ya no te involucres en chismes, porque eso solo podría afectarte de diversas maneras. No te mientas a ti mismo y hazte cargo de las cosas que no has querido resolver.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis para hoy, domingo 04 de enero?

Es momento de que te cuides emocionalmente y dejes de regalar tu energía a situaciones que solo te drenan. No permitas que lo que sucedió en el pasado te arruine tu presente o tu maravilloso futuro. No creas todos los chismes que te cuentan y cuídate del estrés porque podría dañar tu salud.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer para hoy, domingo 04 de enero?

Por fin haz dejado de buscar el amor desde la necesidad y ahora no es tu prioridad pues sabes que también te tienes a ti, eso es hermoso y sano. El amor llegará a ti, solo debes tener cuidado en no repetir los mismos errores del pasado. Es momento de que creas más en ti y trabajes por lo que quieres sabiendo quién eres, lo que vales y de lo que eres capaz de lograr si trabajas muy duro.

¿Cuál es el horóscopo de Leo para hoy, domingo 04 de enero?

Recibirás una llamada que te dejará sorprendido. Además debes de cuidarte de chismes y habladurías ya que no te beneficia entrar en esos juegos. Es fundamental que no cambies la persona que eres para encajar con cierta gente o en determinados lugares, quien te quiera lo hará por tu esencia y personalidad real. Aprende a decir no sin sentirte mal contigo, recuerda que tu bienestar es fundamental.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo para hoy, domingo 04 de enero?

Una supuesta amistad estará muy cerca de ti y te hará creer que es por cariño, pero no es así, solo busca sacarte información. Ten cuidado porque eso podría perjudicarte. No le cuentes tus planes ni secretos a cualquier persona. Es importante que bajes el ritmo tan rápido que llevas porque podría terminar en un accidente si no te cuidas.

¿Cuál es el horóscopo de Libra para hoy, domingo 04 de enero?

Sé más cauteloso con lo que cuentas, no le digas a todo mundo qué quieres lograr, no todos se alegran de verte bien. Las buenas noticias llegarán, pero no todo cae del cielo, así que deberás poner manos a la obra y trabajar para materializar todo aquello que sueñas y anhelas. No respondas con las mismas acciones que otros hacen, recuerda que tu paz va por delante.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio para hoy, domingo 04 de enero?

Tendrás un dolor y una decepción muy grande, es importante que pienses cómo vas a actuar para que eso no te cause problemas después. Por otro lado, es momento de que te despidas de personas, patrones, hábitos y recuerdos que ya tenerlos aún presentes no te hace bien. Recuerda que soltar también es permitir llegar cosas buenas a ti y a tu vida en general.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario para hoy, domingo 04 de enero?

Aprende a poner límites con las personas que no te respetan ni te quieren ver bien. Deja de preocuparte por resolver problemas de otras personas y mejor enfócate en ti y en tus asuntos. Aprende del pasado, puedes mirarlo, pero no con nostalgia, sino para que abras los ojos y te des cuenta de por qué muchas cosas pasaron como pasaron.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio para hoy, domingo 04 de enero?

Debes empezar a comer mejor, a alimentarte bien, tomar agua y hacer ejercicio, porque luego te cuesta bajar de peso. Es probable que tengas problemas con tu pareja por ciertos chismes, pero evítalos y comunicate mejor para resolver cualquier conflicto. Hay una persona que quiere volver a tu vida, pero no todo lo que brilla es oro, así que ten cuidado.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario para hoy, domingo 04 de enero?

Deja de visitar el pasado, concéntrate en el hoy y en el ahora. Enfócate en trabajar duro, en esforzarte tanto hasta que eso que tanto sueñas se convierta en realidad. Ya saca de tu vida la flojera y haz las cosas bien. No te concentres en las opiniones de otros, mejor pregúntate qué es lo que quieres y pon tu energía en ello.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis para hoy, domingo 04 de enero?

Has aprendido bien de tus errores, ya no te dejas llevar por lo primero que te dicen. Aunque en la vida has tenido caídas, decepciones y varios dolores, eso te ha convertido en alguien más inteligente. Hay muchas personas que te envidian, es fundamental que te alejes de ellas y marqués límites para proteger tu energía. Cierra ciclos y ábrete a nuevas aventuras, oportunidades y experiencias.