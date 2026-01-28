Horóscopos: Estos son los signos del zodiaco que cortan con su pareja tras una decepción

Las decepciones amorosas, así como la traición o la tristeza porque una persona te falle, es una de las emociones más dolorosas y complicadas que una persona puede vivir ya sea en el apartado del amor o la amistad. Por tal motivo, aquí conocerás cuáles son los signos que no vuelven tras una decepción de este año.

La traición es una palabra muy importante para estos signos del zodiaco, los cuales no perdonan ni olvidan una decepción y más si esta viene de personas cercanas y queridas por ellos. Si eres fanático de los horóscopos y quieres conocer más respecto a la personalidad de estos signos, entonces quédate con nosotros.

¿Cuáles son los signos del zodiaco que cortan con su pareja tras una decepción?

El portal La Opinión menciona que tres signos destacan entre los demás por no perdonar una decepción amorosa o una traición en el rubro de la amistad. El primero de ellos es Tauro, el cual cuenta con una personalidad terca que, cuando se siente traicionado o engañado, opta por romper todo tipo de contacto con esa persona.

Escorpión es otro signo del zodiaco que no perdona las decepciones amorosas debido a su sentido de intensidad y lealtad absoluta, misma que, cuando se ve fragmentada, ocasiona que el víncula desaparezca prácticamente de inmediato, lo cual impide que la persona que ha traicionado vuelva a tener contacto con él.

Finalmente, Capricornio es otro signo que, por su personalidad, no perdona una traición. Estas personas son serias, estructuradas y responsables, por lo que valoran la lealtad de manera vital en su vida a vida; cuando esta se rompe, y más por alguien cercano a él, tiene la posibilidad de desconectarse emocionalmente para seguir su camino.

¿Bajo qué factores una persona no perdona una traición o decepción amorosa?

Son muchos y muy variados los factores por los cuales una persona tiende a no perdonar una decepción o traición amorosa. Entre estos destacan los valores aprendidos en el hogar como la lealtad , así como la forma en cómo suelen manejar la memoria y el rencor emocional en relación a otros.