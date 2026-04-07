Horóscopo de Nana Calistar hoy martes 07 de abril de 2026 para cada signo; vienen grandes cambios y sobre todo nuevas energías
Son días con muchos cambios en cuanto a cuestiones del amor, económicas e incluso laborales; solo no pierdas la calma y tu centro de la mano de tu horóscopo.
El mes de abril estará lleno de sorpresas y nuevos caminos para muchos signos del zodiaco, por ello Nana Calistar llegará con los mensajes de los astros, mismos que te ayudarán en tu día a día para que llegues a eso que tanto has trabajado, por lo que es importante hacerse espacio para tu horóscopo y la nueva energía que llega.
¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, 07 de abril?
Bájale un poco a tu manera de decir las cosas porque puedes terminar lastimando a gente que sí vale la pena en tu vida. No todo se trata de soltar lo primero que se te viene a la boca, también hay que tener tacto. No pierdes nada con hablar claro, pero sí puedes perder mucho si lo haces sin pensar. Aprende a medir tus palabras, porque luego te arrepientes, pero ya es tarde.
¿Qué dice el horóscopo de Acuario hoy, 07 de abril?
En cuestión de amor no todo es lo que parece, pero tampoco te hagas el ciego o la ciega si ya hay señales claras de cosas que te hacen sentir mal. Se vienen gastos o compras que no tenías contempladas, así que mide bien en qué sueltas el dinero. No es momento de andar gastando por impulso o por antojo, porque luego te andas lamentando. Organízate mejor y dale prioridad a lo que realmente necesitas.
¿Qué dice el horóscopo de Capricornio hoy, 07 de abril?
Se vienen decepciones, pero no te van a tumbar como antes, porque ya no eres esa persona que se desmoronaba por cualquier golpe emocional. Ahora sabes aguantar, sabes analizar y, sobre todo, sabes levantarte. Solo tampoco te hagas el invencible, porque sentir no es debilidad, es parte del proceso. La diferencia ahora es que ya no te quedas tirado, te levantas más rápido. Eso sí, deja de hacerte el que no pasa nada con tu cuerpo, porque sí está pasando. Te has descuidado más de la cuenta, entre comidas que no te aportan nada y hábitos que solo te están inflando más de lo necesario.
¿Qué dice el horóscopo de Sagitario hoy, 07 de abril?
Puede que este día tengas momentos sensibles, recordando a alguien o algo que ya no está. Y aunque duela, no te quedes ahí. No necesitas a nadie para salir adelante, ya lo has demostrado antes. Te has levantado de peores situaciones, así que no te hagas chiquito por algo que ya no forma parte de tu presente. Tus errores del pasado pueden estar pasando factura en ciertas situaciones actuales, pero no es para que te castigues, es para que aprendas.
¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, 07 de abril?
Prepárate porque tienes con una suerte que ni tú te la crees. Si te laten los juegos de azar, este próximo fin de semana puede darte una sorpresa buena, pero tampoco te emociones de más, juega con inteligencia, no con imprudencia. La suerte está de tu lado, sí, pero no es para que te confíes al cien. Traes una energía intensa, y eso incluye lo pasional. Si estás soltero o soltera, vas a andar con ganas de todo y más, y no tiene nada de malo siempre y cuando tengas claro que es algo casual.
¿Qué dice el horóscopo de Libra hoy, 07 de abril?
Deja de engancharte con gente del pasado que ya demostró lo que tenía que demostrar, porque la vida te va a poner de frente con una ex amistad, y aquí la clave no es reclamar, es demostrar con hechos que estás en otro nivel. Nada de andar queriendo “ganar” la discusión, mejor gana en silencio. Sonríe, mantente elegante y sigue tu camino. A veces el mejor golpe es el que no se da, sino el que se ignora.
¿Qué dice el horóscopo de Virgo hoy, 07 de abril?
Deja de hacerte el bueno o la buena con quien no lo es contigo, porque si no te pones más firme, te van a seguir viendo la cara. Tu nobleza no tiene por qué convertirse en debilidad, pues hay personas a tu alrededor que saben perfectamente cómo manipularte, y tú, por no quedar mal o por no generar conflicto, terminas cediendo más de lo que deberías. No confundas cariño con costumbre, hay gente que te da señales claras de que no es confiable, pero ahí sigues, inventándoles excusas. Ya basta. Aprende a creer en lo que ves, no en lo que te gustaría que fuera. El amor más sincero que tienes en tu vida es el que te han dado sin condiciones, y a ese es al que deberías estar valorando más, no a quien te trae en dudas todo el tiempo.
¿Qué dice el horóscopo de Leo hoy, 07 de abril?
Cuidado con guardarte todo, porque lo que te callas te termina enfermando más que lo que dices. Este día viene a sacudirte el orgullo y a enseñarte que no todo se resuelve tragándote lo que sientes. Si algo te molesta, dilo claro, sin rodeos, pero también sin andar atacando como si todos fueran tus enemigos. No es necesario armar guerra para poner límites, pero sí es urgente que dejes de hacerte el fuerte cuando por dentro traes un desmadre emocional que ni tú entiendes.
¿Qué dice el horóscopo de Cáncer hoy, 07 de abril?
Tu cuerpo te va a estar dando señales claras, así que más vale que le pongas atención porque podrás tener problemas en el estómago, inflamación o molestias pueden aparecer si sigues comiendo sin control o si te sigues guardando emociones que no has sabido sacar. Cuida lo que comes, pero también cuida lo que callas, porque ambas cosas te están afectando más de lo que crees. También deja de invertir tiempo, energía y cariño en personas que no lo merecen. Te desvives por gente que ni siquiera te da lo mínimo, mientras descuidas a quienes siempre han estado para ti, como tu familia. No confundas lealtad con necedad.
¿Qué dice el horóscopo de Géminis hoy, 07 de abril?
Lo que hagas, lo que digas y cómo te comportes definirá el rumbo de tu vida, así de sencillo. Ya no estás para andar dando segundas oportunidades porque quien de verdad te quiere no necesita que le estés perdonando las mismas fallas una y otra vez. El amor no se ruega, se demuestra, y cuando es real, ni siquiera te dan ganas de andar volteando a ver otras opciones. Abre bien los ojos y deja de justificar lo injustificable. También ten cuidado con tu forma de ser, porque eres bueno para ilusionar sin darte cuenta.
¿Qué dice el horóscopo de Tauro hoy, 07 de abril?
Cuidado con cómo te estás comportando con una amistad, porque sin darte cuenta puedes estar mandando señales equivocadas. Este día habrá en tu día una energía algo confusa en lo emocional, y alguien podría empezar a sentir más de lo que tú realmente quieres dar. Así que sé claro desde el inicio. No juegues con fuego si no quieres terminar quemando a alguien que sí te importa. Es momento de hacer limpieza en tu entorno, pues hay personas que solo traen mala vibra, envidias o problemas, y tú ya no estás para eso. No puedes evitar que te fallen, pero sí puedes decidir quién se queda y quién se va. Aprende a poner límites, porque cuando no lo haces, terminas cargando con lo que no te corresponde.
¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, 07 de abril?
Este martes tendrás claridad en el amor, pero depende de ti si decides ver o seguir haciéndote ideas. Cuando hay amor del bueno se nota, se siente y se construye, no se anda migajeando. Así que si tienes algo bonito, cuídalo, aliméntalo y deja de sabotearlo con inseguridades que ni al caso. Pero si ya sientes que esa relación no te llena, que no te emociona, que ya no te mueve ni tantito, entonces también sé honesta y sigue tu camino. No te quedes por costumbre, por miedo o por no estar sola.