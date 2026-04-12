Los 5 signos del zodiaco que pueden ser los más complicados con el amor en pareja durante el segundo domingo de abril 2026, según Mhoni Vidente

Durante este segundo domingo del mes de abril las energías traen sacudidas importantes en el tema del corazón, ya que pondrá a prueba a varios signos del zodiaco ya que no todo es miel sobre hojuelas, de acuerdo con la astróloga Mhoni Vidente, algunos de estos signos enfrentarán complicaciones en sus relaciones amorosas debido a su personalidad fuerte, constantes cambios de humor o falta de estabilidad emocional.

Aunque cada persona es diferente, la astróloga asegura que estos cinco signos suelen destacar por ser parejas difíciles si no trabajan en su crecimiento personal durante este día. A continuación te dejamos los 5 signos del horóscopo que tendrán complicaciones en el amor este 12 de abril 2026.

Escorpio:

Las personas nacidas bajo este signo son identificadas por su intensidad, pueden ser profundamente apasionadas, pero también los celos es una de sus características. Su necesidad de tener el control puede desgastar a su pareja si no hay confianza sólida. Presta mucha atención el día de hoy y no dejes que el mínimo detalle te haga explotar en inseguridades.

Géminis:

Por ser el signo de los gemelos, es identificado como una persona cambiante y tener una consistencia de búsqueda lo que provoca que sea percibido como inestable. Según la vidente, su dificultad para mantener el enfoque en una sola persona puede generar inseguridad en la relación.

Aries:

Aries es otro de los signos que figura entre los signos más complicados, su carácter impulsivo y temperamental puede provocar discusiones constantes, aunque son identificados como una de las personas más sinceras y directas, muchas veces no miden el impacto de sus palabras.

Leo:

Si bien son de las personas más carismáticas y protectoras, ssu necesidad de atención y reconocimiento puede generar conflictos. Cuando sienten que no son el centro de atención principalmente dentro de una relación pueden volverse demandantes o incluso dramáticos.

Acuario:

Su personalidad independiente y despegada puede dificultar la conexión emocional profunda, a menudo ponen en primer lugar su libertad por encima del compromiso, lo que puede hacer que su pareja se sienta en segundo plano.