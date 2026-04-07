Luna Menguante: horóscopo para todos los signos del zodiaco del 7 al 17 de abril

Entre el 7 y el 17 de abril de 2026, la rutina entra en una fase de introspección y cierre gracias a la Luna Menguante. Este período clave dentro del ciclo lunar invita a bajar el ritmo y mirar hacia el interior.

A medida que la Luna pierde luz, también lo hace la energía expansiva, dando paso a un momento ideal para soltar, ordenar y concluir procesos. Según la astrología, este tránsito culmina con la Luna Nueva del 17 de abril y propone una pausa necesaria antes de iniciar un nuevo ciclo.

Estos días son propicios para reflexionar sobre lo vivido, desprenderse de lo que ya no suma y preparar el terreno para lo que está por venir. Cada signo del zodiaco vivirá esta energía de manera particular.

Horóscopo: predicciones para cada signo durante la influencia de la Luna Menguante (7 al 17 de abril)

Aries : es momento de bajar la intensidad y revisar decisiones recientes. La introspección será clave para avanzar con mayor claridad.

: es momento de bajar la intensidad y revisar decisiones recientes. La introspección será clave para avanzar con mayor claridad. Tauro : este tránsito te invita a ordenar tus prioridades. Podrías soltar compromisos o situaciones que ya no te aportan estabilidad.

: este tránsito te invita a ordenar tus prioridades. Podrías soltar compromisos o situaciones que ya no te aportan estabilidad. Géminis : se activan procesos internos. Será importante reflexionar antes de actuar y evitar dispersarte.

: se activan procesos internos. Será importante reflexionar antes de actuar y evitar dispersarte. Cáncer : la energía favorece la sanación emocional. Es un buen momento para cerrar ciclos en vínculos o situaciones del pasado.

: la energía favorece la sanación emocional. Es un buen momento para cerrar ciclos en vínculos o situaciones del pasado. Leo : deberás revisar tus objetivos y responsabilidades. Ajustar el rumbo será fundamental para lo que viene.

: deberás revisar tus objetivos y responsabilidades. Ajustar el rumbo será fundamental para lo que viene. Virgo : este tránsito te favorece para reorganizarte. Podrías redefinir planes o modificar una estrategia importante.

: este tránsito te favorece para reorganizarte. Podrías redefinir planes o modificar una estrategia importante. Libra : se movilizan emociones profundas. Es un período para soltar cargas y recuperar el equilibrio interno.

: se movilizan emociones profundas. Es un período para soltar cargas y recuperar el equilibrio interno. Escorpio : las relaciones pasan por un proceso de revisión. Podrías cerrar etapas o redefinir vínculos.

: las relaciones pasan por un proceso de revisión. Podrías cerrar etapas o redefinir vínculos. Sagitario : la rutina y el trabajo requieren ajustes. Es un momento ideal para ordenar hábitos y priorizar tu bienestar.

: la rutina y el trabajo requieren ajustes. Es un momento ideal para ordenar hábitos y priorizar tu bienestar. Capricornio : la creatividad se repliega para dar lugar a la reflexión. Podrías replantear proyectos o deseos personales.

: la creatividad se repliega para dar lugar a la reflexión. Podrías replantear proyectos o deseos personales. Acuario : el foco estará en el hogar y lo emocional. Es un buen momento para cerrar asuntos pendientes en este ámbito.

: el foco estará en el hogar y lo emocional. Es un buen momento para cerrar asuntos pendientes en este ámbito. Piscis: la comunicación se vuelve más introspectiva. Será clave pensar antes de hablar y procesar lo que sientes.

La Luna Menguante de abril 2026 trae una energía astrológica de cierre y renovación

La Luna Menguante es una fase del ciclo lunar asociada con el cierre, la depuración y la introspección. Entre el 7 y el 17 de abril de 2026, el satélite irá perdiendo luz progresivamente hasta llegar a su fase nueva, marcando el final de un ciclo energético.

En astrología, este período es ideal para soltar lo que ya no tiene lugar en la vida: hábitos, vínculos, pensamientos o situaciones que no están alineadas con el presente. Es un tiempo de limpieza, tanto a nivel emocional como práctico.

La energía disponible durante estos días invita a la calma, la reflexión y la revisión. No es el mejor momento para iniciar proyectos importantes, sino para cerrar etapas, reorganizarse y prepararse para un nuevo comienzo.

Además, esta fase favorece la introspección profunda, permitiendo tomar conciencia de lo aprendido y de lo que necesita transformarse. Es una etapa clave para hacer balances y reconectar con las verdaderas prioridades.

El ciclo culmina el 17 de abril con la Luna Nueva, dando inicio a una nueva etapa. Todo lo que se suelte durante la Luna Menguante permitirá avanzar con mayor liviandad y claridad hacia lo que está por comenzar.