Estos son los 4 signos zodiacales que tendrán el mejor mes de marzo: Nuevas oportunidades, claridad y cambios muy positivos

De acuerdo con la usuaria de TikTok La Mística Piscis este marzo de 2026 habrá un mercurio retrógrado. Sin embargo, estos son los signos que vivirán su mejor etapa este mes de marzo: Cáncer, Piscis, Aries y Escorpio.

¿A qué signos les irá mejor en marzo?

Cáncer: El diez de marzo júpiter va directo sobre este signo por lo que se abrirán nuevas oportunidades, habrá mucho crecimiento emocional y familiar. Este signo contará con gran expansión en todas las áreas de su vida.



Piscis: El quince de marzo mercurio retrógrado hará una conjunción con Marte y será un día cargado de emociones. Si hubo sentimientos que se guardaron por mucho tiempo en este día saldrán a la luz. Habrá un cierre energético el 18 de marzo. Habrá un reinicio de identidad.



Aries: El 20 de marzo es el equinoccio y el sol ingresa a Aries. Será una gran temporada ya que muchas cosas que se veían difusas en el camino comienzan a aclararse y con esto habrá mejor toma de decisiones.



Escorpio: Recibirá un gran flujo de agua por lo que habrá avances que quizás no sean tan notorios, pero que serán el nacimiento de nuevas oportunidades en todos los aspectos.

De acuerdo con La Mística Piscis a partir del 10 de marzo las cosas se verán más claras y habrá nuevas oportunidades. Es por eso; que de acuerdo con ella, los meses de enero y febrero fueron meses de mucha introspección.

¿Qué signos van a crecer más en marzo?

De acuerdo con La Mística Piscis, los signos que tendrán un gran crecimiento serán Virgo, Géminis y Sagitario. El primero vivirá un gran cierre mientras que los otros dos tendrán que tomar decisiones muy importantes para avanzar en el ámbito profesional.

¿Cuáles son las mejores fechas para lanzar proyectos en el mes de marzo?

Las mejores fechas para lanzar algo nuevo o un proyecto importante serán 18 y 19 de marzo con la luna nueva en piscis, pero desde el 25 cualquier día será un gran momento para tomar decisiones y poner acción. Marzo es un mes que pinta muy bien para los signos antes mencionados por lo que es fundamental tomar acción para no estancarse, avanzar, dejar el pasado, romper con todos los miedos y sobre todo no dudar de los sueños y todas las metas que se quieran alcanzar.