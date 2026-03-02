El significado de Mercurio Retrógrado en Piscis y cómo sobrevivir a este periodo

El universo sigue ofreciendo eventos astronómicos que tienen un fuerte significado en creencias como la Astrología. Las energías de estos impactan en diferentes aspectos de la vida terrenal, por lo que las personas pueden ser beneficiadas o perjudicadas por ellas.

Estos eventos son estudiados por la Astrología, una de las creencias más aceptadas a nivel mundial y que no deja de sumar adeptos. Sus predicciones han puesto el foco en Mercurio Retrógrado en Piscis debido a su significado a lo que se debe evitar en esta temporada.

¿Qué significado tiene Mercurio Retrógrado en Piscis?

Mercurio Retrógrado en Piscis es un evento astronómico que despierta mucho interés en quienes siguen las predicciones de la Astrología. Este planeta pareciera que se mueve en dirección opuesta a lo que lo hace habitualmente, aunque se trata solo de un efecto visual que se percibe desde la Tierra.

Este evento comenzó el pasado 26 de febrero y se extenderá hasta el próximo 20 de marzo. Lo cierto es que al relacionarse con el signo del zodiaco Piscis, vinculado con las emociones, la intuición y la sensibilidad, se entiende que las energías se encargarán de intensificar los recuerdos, la percepción personal y los sentimientos.

¿Cómo sobrevivir a Mercurio Retrógrado en Piscis?

Lo que la Astrología afirma con respecto a Mercurio Retrógrado en Piscis es que sus energías pueden traer consigo el cierre de ciclos, el retomar proyectos olvidados o pendientes y la reevaluación de planes o decisiones. Esta creencia afirma que no impacta de igual manera en los 12 signos del zodiaco pero sí invita a estar atentos.

De acuerdo con la Astrología, para sobrevivir a Mercurio Retrógrado en Piscis hay que evitar ciertas complicaciones por lo que será mejor evitar discusiones, tomar decisiones de forma impulsiva, no retornar a relaciones del pasado y evaluar conscientemente cualquier decisión antes de tomarla, sobre todo aquellas con resultados a largo plazo.

Durante Mercurio Retrógrado en Piscis, las comunicaciones podrían verse afectadas y los malentendidos estarán a la orden del día. Por lo tanto, resulta necesario estar muy atentos a nuestro contexto, las oportunidades que se presente, lo que decimos, lo que nos dicen o lo que buscamos con nuestras decisiones. La clave es la relajación, el análisis minucioso de las situaciones y evitar las acciones impulsivas, cueste lo que cueste.