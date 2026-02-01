Horóscopo de Nana Calistar hoy, domingo 1 de febrero; estos signos inician el mes con DINERO

Inicia el mes de la transformación, innovación e independencia: febrero es ideal para cerrar ciclos y abrir las puertas a nuevas oportunidades. Descubre qué te tienen preparado los astros el día de hoy, domingo 1 de febrero, con el horóscopo de Nana Calistar , quien trae toda una serie de predicciones para que cada uno de los 12 signos del zodiaco inicien el mes con el pie derecho. Sigue leyendo y no te pierdas el mensaje que te tiene el universo hoy.

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 1 de febrero?

Este mes llega como una sacudida emocional. Es momento de que dejes de desperdiciar tu energía en otras personas y te enfoques en ti. Deja de cargar problemas ajenos. Se marcan molestias de salud con un familiar cercano, presta más atención. No te metas en conflictos innecesarios y maneja mejor tus cambios de humor. Aguas con que te cachen con infidelidades o “mentiras piadosas”. Cuida mejor tu salud, haz ejercicio y come balanceado.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 1 de febrero?

Necesitas cuidar tu salud y tener más disciplina. Es necesario que tu cuerpo esté en movimiento para sentirte mejor. Se marca un posible viaje así como el inicio de un nuevo negocio o proyecto que ayudará a mejorar tu economía. Inicias con el pie derecho, este mes te impulsa a ir por más dejar de ser conformista. En el amor también se marcan nuevas oportunidades. Cuídate de posibles accidentes. Se vienen muchos días de reflexión para ti y reaparecen personas del pasado.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 1 de febrero?

Arrancas el mes con dinero extra, pero ten cuidado. No gastes por gastar, administra mejor tu economía y actúa con cabeza fría. Se marcan compras importantes. Si tienes pareja, vendrá una noticia que los unirá más que nunca. Si estás soltero, se marca la llegada de nuevos pretendientes. También se abren oportunidades en el aspecto laboral, con nuevas responsabilidades y crecimientos. Confía en ti, la felicidad está más cerca de lo que crees, pero no llegará sola. Debes esforzarte, ser constante y poner de tu parte.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 1 de febrero?

Necesitas poner orden en ese corazoncito. Este mes te pone a prueba para cambiar la manera en la que piensas y sientes. Debes sanar tus miedos, que el mundo no te va a esperar. Tu felicidad depende de ti. Ya es hora de que te des tu lugar y no regales tu tiempo y energía a gente que no lo merece. Deja de castigarte. Recuerda, “el amor no se controla, se construye”.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 1 de febrero?

Habla claro, pon límites y deja de tragarte tus palabras para no incomodar, que luego por guardarte todo lo que sientes, te puedes enfermar. Se marca la llegada de personas nuevas a tu vida, especialmente de un hombre, pero cuidado, que podría meterte en chismes por algún enredo, así que presta atención. Es probable que también sufras la decepción de una amistad. Te dolerá pero será necesario. Cuida más tu salud y descansa, porque el cuerpo siempre pasa factura. Eres de buen corazón, pero no caigas en la ingenuidad. Sé más selectivo.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 1 de febrero?

Inicias febrero con el pie derecho, pues se marca la llegada de un dinero extra en el mes. No lo malgastes y administra bien. Si estás soltero, podrías tener una cita con alguien nuevo. Ten calma, no idealices, todo a su ritmo. Es probable que recibas noticias relacionadas con chismes o secretos por parte de una amistad. No gastes tu energía con respuestas y mejor aléjate con dignidad. Recuerda, la privacidad es un lujo y no todos deben conocer tu vida ni tener acceso a tu energía. Se viene una limpieza emocional profunda.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 1 de febrero?

Esa verdad que llevas ignorando desde hace tiempo saldrá a la luz. Pero descuida, te traerá paz. Este mes viene a mostrarte que no todo lo que parece bueno lo es. Es probable que te veas envuelto en chismes. Tú sabes quién eres, así que no te desgastes dando explicaciones. No cuentes tus planes ni secretos. En el amor se vienen revelaciones importantes. También se marca una prueba fuerte que te mostrará qué tanto puedes resistir. Esto ayudará a reacomodar tu camino.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 1 de febrero?

Recuerda quién eres y no dejes que nadie te haga sentir menos. Es tiempo de que empieces a depurar a esa gente que te resta y cambies tu manera de ver la vida. Suelta cargas que no son tuyas. Te sentirás más ligero y la vida comenzará a llenarte de nuevas oportunidades. Eso sí, debes decirle adiós a la flojera, pues nada llega por sí solo. Se marca el regreso de una amistad del pasado que viene con arrepentimientos. Piensa bien antes de dar segundas oportunidades. En lo laboral, también se marcan cambios importantes que mejorarán tu estabilidad económica.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 1 de febrero?

Se marcan discusiones y malentendidos en la familia. Aguas con lo que dices, que podrías lastimar a alguien. Piensa antes de hablar. Presta más atención a tus amistades, que estás rodeado de gente falsa. Aprende a cerrar filas y abrir la puerta a nuevas personas, que podrían dejar grandes enseñanzas. En lo laboral, no es un buen momento para cambiar de trabajo. Este mes te pide prudencia. Aprende a vivir el presente y no te malviajes con el futuro.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 1 de febrero?

Deja la desconfianza que sólo estás arruinando tus propios sueños, tienes todo lo necesario para salir adelante. Este mes te pide disciplina y mejor administración económica, que todo lo que te llega te lo gastas. Maneja mejor lo que tienes. En el amor, se marca la llegada de dos personas. Observa con claridad y toma una decisión. Cuídate de las envidias y ámate más a tí mismo. Llegó la hora de que subas tu autoestima y cambies tu forma de pensar, pues sueles atraer lo que decretas.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 1 de febrero?

Ese sueño que llevas visualizando desde hace tiempo comienza a materializarse. Eso sí, deberás ser constante y ponerte las pilas. Deja de preocuparte por los demás y mejor arregla tus propios problemas. Aprovecha las oportunidades que se te presentan. Aventúrate a hacer cosas nuevas, que vida solo hay una. Suelta el pasado y enfócate en lo que viene. Se vienen bajones emocionales, pero de ti depende cambiar la rutina y no encerrarte. Es un mes de situaciones importantes.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 1 de febrero?

Por fin te llega ese dinero que tanto esperabas. Te ayudará a saldar deudas y ponerte al corriente con tus pagos. Administra bien estos nuevos ingresos. Deja de ser vengativo, que todo en esta vida regresa. También se marcan reencuentros con familiares que no veías desde hace tiempo, esto te ayudará a recargar energías. Ten más cuidado con el alcohol, pon límites y cuida más tu energía.

