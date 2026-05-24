Horóscopo de Nana Calistar hoy, domingo 24 de mayo: estos signos deben cuidarse de las envidias

¡Los astros han hecho lo suyo! Estamos en plena temporada de géminis y aquí te compartimos las predicciones del zodiaco para cada uno de los 12 signos. Este es el horóscopo de Nana Calistar hoy, domingo 24 de mayo: a algunos signos se les abren las puertas del dinero y el trabajo, mientras que otros tendrán que cuidarse más de las envidias. ¡Checa tu horóscopo aquí!

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 24 de mayo?

Necesitas aterrizar un poco y pensar antes de actuar, de lo contrario, podrías meterme en problemas ajenos. Aprende a poner límites. En temas del amor, si estás en pareja, salgan de la rutina. Si estás soltero, aguas con los amores a distancia. En cuestiones de salud, cuida más tu alimentación, ya que el cuerpo te está mandando señales. Se marcan problemas de dinero, así que no gastes lo que aún no tienes y abre bien los ojos.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 24 de mayo?

No mezcles sentimientos con deseo y aprende a diferenciar lo que realmente te gusta. En temas familiares, todo comienza a mejorar poco a poco. También se marca la llegada de un dinero extra que te caerá de maravilla. Eso sí, cuídate de las envidias. Se marcan cambios de humor fuertes, necesitas controlar más tus emociones. No te desquites con quien no lo merece. Aguas con la traición, especialmente en proyectos o negocios compartidos, no confíes hasta no tener todo claro.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 24 de mayo?

Este día viene con pruebas emocionales. Es momento de dejar el sabotaje y enfocarte en tus sueños y metas, que traes una energía muy fuerte para crecer y avanzar. En el amor se marcan confusiones, orgullo y falta de comunicación, especialmente si tienes pareja. Si estás soltero, se aproxima alguien que podría mover tu mundo. Presta mucha atención a tus sueños que podrían revelar mensajes o reflejar emociones reprimidas. Se marcan tensiones familiares y una separación o pérdida fuerte, ya sea emocional o física.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 24 de mayo?

Hoy andarás de sentimental. No hay nada malo con recordar el pasado, el problema es cuando dejas que lo que tienes enfrente se te vaya, así que aprende a valorar lo que aún tienes en tus manos. Se marcan sueños reveladores, así que presta atención. También vienen momentos importantes en temas del amor y cambios de humor fuertes en el entorno familiar. De igual manera se marca una limpieza profunda en el hogar o mudanza de casa.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 24 de mayo?

Deja de crear historias donde no las hay. Este día te caerá el veinte de muchas cosas. En cuestiones familiares, llegó el momento de dejar de querer controlar todo. Se marcan chismes y comentarios que te harán enojar, así que no caigas en provocaciones. También vienen movimientos importantes de dinero, ya sea un ingreso extra o una oportunidad para iniciar algo por tu cuenta. La energía económica es bastante buena. En temas del amor, aprende a disfrutar el proceso y deja que las cosas fluyan. Necesitas empezar a soltar cargas y culpas que no te corresponden.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 24 de mayo?

Es momento de acomodar tu relajo emocional. Deja de cargar con problemas que no te pertenecen y empieza a marcar límites, que te vas a enterar de chismes, críticas y comentarios negativos de personas que creías cercanas. Recuerda que el karma siempre hace lo suyo. Se marca mucho desorden en temas del amor. También se marcan oportunidades económicas buenas, así como mucha envidia alrededor, así que cuidado.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 24 de mayo?

Piensa antes de hablar. En temas del amor, necesitas ser claro. Se marca una energía muy intensa. En lo económico, los astros te recomiendan tener más cuidado y no malgastar por aparentar lo que no tienes, así que ponte vivo. Andas con una carga energética muy fuerte encima de ti, límpiate con un huevo o limón, porque traes el ánimo drenado y el cuerpo pesado.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 24 de mayo?

Este día te llega un golpe de realidad. Recuerda que tú también necesitas descansar, sanar y pensar en lo que quieres para ti. Se vienen días importantes en los que aprendes a poner límites. En temas del amor, se marca una energía intensa. En lo económico, hay oportunidades buenas, pero necesitas disciplina. También se marcan avances en cuestiones laborales. Eso sí, cuida más tu energía emocional, que has estado cargando con resentimientos y culpas que no te dejan avanzar.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 24 de mayo?

Se marca una energía intensa y explosiva, así que respira antes de actuar. No todo se merece un desgaste emocional. En temas del amor, se marcan momentos tensos; mientras que en lo económico se visualizan oportunidades bastante buenas. Entras en una etapa muy fuerte de crecimiento personal y económico, pero necesitas enfoque y dejar atrás toda distracción. Aguas con las tensiones o peleas en casa. No absorbas energías ajenas ni permitas que los problemas familiares arruinen tu día.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 24 de mayo?

Andarás un poco nostálgico este día. Deja de esconder tus emociones detrás de tu orgullo que podrías estar alejándote de personas que valen la pena, así que sé más sincero. Se marca la oportunidad de un viaje o salida importante, así como la cancelación de otro plan. Aprende a fluir. Se marcan oportunidades económicas bastante buenas. Eso sí, debes aprender a valorarte más. También se visualizan lecciones fuertes en temas del amor. Cuida más tu salud y descansa más. Los astros advierten: el karma se hará presente en tu vida, tanto para bien como para mal.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 24 de mayo?

Deja de ser buena gente con personas que no harían el más mínimo intento de salvarte. Es momento de dejar de cargar con cargas del pasado y aprender a perdonarte. Vienen cambios bastante fuertes en temas del amor. En lo económico, necesitas prestar más atención, ya que se marca un riesgo de pérdidas, gastos innecesarios y compras compulsivas. También se marca un cambio importante en lo laboral. En cuanto a tus amistades, llegó el momento de hacer limpieza, pues hay personas que te están drenando mucha energía.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 24 de mayo?

Date tu lugar, especialmente en temas del amor. Presta más atención a tu salud y mejora tu alimentación. Aguad con los chismes y malos comentarios, no les des importancia y sigue adelante con lo tuyo. En el amor se marca mucha confusión; mientras que en lo económico se visualizan movimientos favorables.