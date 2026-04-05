Horóscopo de Nana Calistar hoy, domingo 5 de abril: estos signos serán bendecidos con dinero extra

Un mes más está iniciando y algunos signos tendrán la bendición de arrancar la semana con un dinerito extra, según los astros. Descubre qué te depara el zodiaco el día de hoy con el horóscopo de Nana Calistar; estas son las predicciones y recomendaciones para los 12 signos este domingo 5 de abril.

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 5 de abril?

Traes una energía intensa. Deja de hacerte ideas que no van y bájale dos rayitas al drama. No todo es competencia ni orgullo, especialmente en temas del amor. Si estás soltero, viene alguien que te va a mover sentimientos. En lo económico, se marcan mejoras, pero de ti depende si dura o no. Deja de gastar en cosas innecesarias. Se te caerá la venda de los ojos en cuestiones de amistad. Cuídate del estrés y los dolores de cabeza, suelta todo eso que te incomoda.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 5 de abril?

Deja de hacerte el fuerte y no estés de terco. Aprende a soltar cuando es necesario. En el amor, se vienen momentos de tensión, especialmente si tienes pareja. Si no, se vienen oportunidades con alguien interesante. En lo económico vienen mejoras, pero también deberás hacer frente a tus deudas. Cuida más tu salud, especialmente tu alimentación. Duerme mejor y bájale dos rayitas al estrés. Eso sí, deja de postergar las cosas.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 5 de abril?

Se marcan movimientos fuertes en tu energía. En temas del amor, aguas con las confusiones. Si estás soltero, es probable que aparezca un nuevo interés, pero no te ilusiones de más, que así como llega, se va. En temas de dinero, tienes las oportunidades necesarias para mejorar, pero te hace falta enfoque. Recuerda que nada pasa porque sí, necesitas constancia. Aguas con los chismes entre amistades. Traes mucho estrés, necesitas desconectarte de todo, aunque sea por un rato.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 5 de abril?

No te tomes todo tan personal, andas muy sensible. Aprende a separar el ruido de lo que realmente importa. Los astros te recomiendan dejar las inseguridades atrás, especialmente en temas del amor. Se marcan buenas oportunidades en lo económico, pero también un gasto. Mejor tener un guardadito. Presta más atención a tus emociones, que estas pueden estar ligadas a problemas estomacales. El cuerpo resiente todo lo que te guardas.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 5 de abril?

No siempre debes tener la razón. Aprende a escuchar, sino podrías alejar a gente que te quiere. Si tienes pareja, aguas con los celos. Si estás soltero, claro que tienes pegue, pero también traes una vibra inestable. Es momento de que aprendas a decidir. En lo económico se marca un proyecto o idea que te traerá buenos ingresos, pero necesitas comprometerte de verdad. Cuídate de las amistades falsas. También necesitas descansar un poco más.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 5 de abril?

No todo tiene que estar perfecto siempre. Deja de estar de necio. En cuestiones de pareja, no crees problemas donde no existen y deja de sobrepensar cosas. Aprende a disfrutar. Si estás soltero, es probable que llegue alguien que llamará tu atención. En lo económico, se marca una buena racha, con dinerito extra, siempre y cuando dejes de dudar y salgas de tu zona de confort. Eso sí, cuídate de los gastos pequeños que entre poco a poco se va haciendo mucho. Deja de ser tan frío con tus amistades. En temas de salud, podrías enfrentar dolores de espalda debido a la tensión acumulada y cansancio mental.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 5 de abril?

Eres experto en analizar, pero no todos esperarán a que te decidas. Tienes que actuar, aunque no tengas todo claro. En temas del amor, llegó el momento de poner eso que te incomoda sobre la mesa, no puedes dejar que la otra persona adivine cómo te sientes. Para los solteros, llegará alguien que los sacará de tu zona de confort. En lo económico, se marca una decisión importante. Eso sí, deja de gastar solo para quedar bien. Traes un desgaste emocional fuerte, necesitas darte un respiro. Aprende a decir que no sin sentir culpa.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 5 de abril?

Bájale dos rayitas a la intensidad. La vida te pondrá a prueba. Reacciona desde la inteligencia, no el coraje. Si tienes pareja, déjate de celos y suposiciones. Si estás soltero, vienen emociones intensas. En lo económico tienes la oportunidad de crecer, pero es necesario que aprendas a escuchar. Cuida esos gastos impulsivos y ojo con esas amistades que no están siendo del todo sinceras. Aguas con el estrés y la tensión acumulada.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 5 de abril?

Pon los pies en la tierra. Necesitas disciplina. No evites conversaciones importantes, especialmente si tienes pareja. Da la cara y enfrenta las cosas. Si estás soltero, llegará alguien que te va a atraer mucho, pero que también te pondrá límites. En lo económico, hay oportunidades de mejora, siempre y cuando te enfoques y concentres en una sola cosa. No gastes de manera impulsiva. Es probable que una amistad se aleje y está bien, no todo dura para siempre. Cuida más tu energía, tu cuerpo te lo está pidiendo.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 5 de abril?

Te estás exigiendo demasiado, no todo es sacrificio. Date tiempo de disfrutar. Si tienes pareja, deja de hacerte el fuerte, expresa tus emociones que la otra persona te podría llegar a sentir distante. Si estás soltero, alguien levantará tu interés. En temas económicos, se marcan oportunidades pero también responsabilidades. Te caerá un ingreso extra, pero esto implica cambiar de rutina. Has estado ausente de tus amistades, no desaparezcas tanto. Cuídate del estrés que ya te está pasando factura. Equilibra mejor tu vida.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 5 de abril?

No tengas miedo en pedir apoyo. Si tienes pareja, cuídate del distanciamiento emocional, de lo contrario, la otra persona podría comenzar a preguntarse muchas cosas. Si estás soltero, llegará alguien a romper tus esquemas. En lo económico, hay oportunidades interesantes, pero tienes que ser constante. Se vienen cambios importantes en tus amistades. En la salud, es importante que cuides tu mente, te tomes un respiro y bajes el ritmo.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 5 de abril?

Este día andarás con la sensibilidad a flor de piel. Aprende a distinguir entre lo que realmente está pasando y lo que sólo vive en tu imaginación. Si tienes pareja, relájate, fluye sin presión. Si estás soltero, llegará alguien que te moverá las emociones, sólo ten cuidado de no entregarte a la primera. En lo económico, se marca estabilidad y la probabilidad de un dinerito extra, siempre y cuando estés atento y no andes en las nubes. Cuida más a tus amistades, que alguien necesitará de ti. Eso sí, no cargues con problemas que no te pertenecen.