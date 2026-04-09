Horóscopo de Nana Calistar hoy, jueves 9 de abril; esto le espera a cada signo en el amor y dinero

¡Los astros han hablado! Conoce qué te depara el universo el día de hoy. Aquí te compartimos las predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco, según el horóscopo de Nana Calistar para este jueves 9 de abril. ¿Será amor, dinero o suerte?... ¡Sigue leyendo!

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 9 de abril?

Querido Aries, deja de hacerte historias que no va en tu cabeza, que el miedo no te está dejando avanzar. Se vienen oportunidades laborales, sé inteligente y no impulsivo. Deja las inseguridades de lado. Recuerda que no puedes exigir estabilidad si tú tampoco la tienes. En el amor, aprende a soltar lo que ya fue. Cuidado con golpes o caídas que andas distraído. Presta más atención a tus sueños, que podrían revelarte cosas.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 9 de abril?

Cuidado con la gente que se acerca con malas intenciones. Cuida tu energía y no confíes tanto. Hay envidias a tu alrededor. Mantén tu paz y no dejes que nadie te saque de tu camino. Si tienes pareja, necesitas prestarle más atención. Se marca un período de sanación fuerte. Perdona y suelta, de lo contrario, no podrás avanzar. Tienes todo para ser bendecido, sólo te hace falta encontrar tu propio rumbo.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 9 de abril?

Este día viene cargado de lecciones, así que ponte abusado. Se viene una etapa de claridad mental. Se marca una posible decepción amorosa. Aguas con golpes o caídas. En lo económico se marcan mejoras, pero tienes que aprender a administrar el dinero, de lo contrario, así como llega se va. Estos días andarás algo nostálgico. No te encierres en la tristeza y mejor honra esos recuerdos viviendo de la mejor manera posible. Aprende a fluir y soltar.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 9 de abril?

Es momento de que comiences a enfocarte en el aquí y en el ahora. Se vienen decisiones importantes en el dinero y los negocios, así que presta mucha atención. También se marca una decepción o traición familiar, no te enganches y sigue adelante. Eso sí, aprende a poner límites. En el amor, vienen movimientos interesantes. También traes muchos cambios de humor. No te dejes llevar por lo negativo. Tienes todo para avanzar, sólo tienes que dejar de lado esa actitud negativa.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 9 de abril?

Bájale dos rayitas al orgullo y actúa. Si no hablas claro, te quedarás con la duda. Si alguien te interesa, hazlo saber. En cuestiones de amor, no aceptes migajas, tú sabes lo que vales. Cuida más tu salud, especialmente lo que comes y tus horas de sueño. Bájale al estrés, que el cuerpo comienza a pasarte factura. Aguas con los chismes familiares, tú sigue en lo tuyo y deja que el tiempo ponga a todos en su lugar. Se vienen oportunidades buenas en general, sólo aprende a qué y a quién le dedicas tu energía.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 9 de abril?

Deja de hacerte la víctima. Si algo no te gusta, actúa y cámbialo. En el amor se marca el regreso de una expareja, de ti depende si le das entrada o no. Aguas con esas amistades que acabas de conocer, pueden ser doble cara. Se marcan movimientos en lo laboral, pero también chismes, así que cuídate. Traes muchos cambios de ánimo, aprende a soltar y eso te ayudará. Se marca un viaje, aprovéchalo para salir de la rutina y soltar toda esa carga emocional.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 9 de abril?

La vida no te va a esperar siempre. No te quedes con el “qué hubiera pasado” y actúa. Aguas con la rutina, especialmente en temas del amor. Si estás soltero, alguien del pasado regresa y existe la posibilidad de que esta vez funcione. Abre bien los ojos, porque también se marca una decepción. Aprende la lección y sigue con tu vida, recuerda que nadie es indispensable. En lo laboral y económico se marca estrés, así que organízate desde ya. También viene una etapa en la que te sentirás mejor contigo mismo y se notará en todo.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 9 de abril?

Si quieres cambios, necesitas actuar ya. En lo económico, deja de gastar en tonterías y aprende a organizarte, de lo contrario, te esperan días complicados. En el amor se marcan movimientos interesantes, así que abre bien los ojos. Es probable que en lo familiar te llegue una noticia que te saque de quicio. Piensa antes de reaccionar. También es posible que se termine una amistad. Aprende, suelta y avanza, que lo mejor está por venir.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 9 de abril?

Bájale a tu intensidad emocional. Se marca una visita que te moverá la rutina y te traerá un chisme. En el amor, deja de ilusionar si no quieres nada serio. Es probable que llegue una nueva amistad, disfruta la conexión. En lo laboral y económico si vienen cosas buenas relacionadas con alguna compra, venta o negocio. También se vienen cambios en el trabajo que te sacarán de tu zona de confort. Andas muy sensible, aprende a controlar tu carácter, de lo contrario, podrías lastimar a quien no lo merece. Aprovecha las oportunidades de viajes o salidas exprés, lo mereces.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 9 de abril?

Deja de idealizar personas que no están a tu nivel. Tú decides si sigues creyendo en quien te falló o no, así que deja de justificar lo injustificable. En el amor, se marca el regreso de alguien del pasado, así que necesitas tener los pies bien puestos en la tierra. Tienes grandes metas, sólo te hace falta constancia, así que cambia la estrategia y no abandones a la primera. Ponte las pilas si realmente quieres avanzar. Deja de perder el tiempo en lo que no te suma.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 9 de abril?

No todas las personas merecen una segunda oportunidad, recuérdalo. En la familia, escucha consejos si quieres, pero no te dejes manipular. Se marcan movimientos en el amor, puede ser la noticia de alguien que significó mucho. No cargues con el pasado y date la oportunidad de amar otra vez. Es probable que alguien de la familia esté embarazada. Vienen oportunidades positivas en lo económico y laboral, así que ponte las pilas. Cuídate de las envidias y no te enganches con malos comentarios. Protege tu paz.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 9 de abril?

Pon los pies en la tierra y aprende a soltar. Andarás con la energía baja, así que no te descuides. Recuerda que tu mente y cuerpo están conectados. Deja de cargar problemas que no te corresponden. Se vienen cambios inesperados en lo económico. En el amor, se marca un encuentro casual. También se marca una nueva energía, puede ser un cambio de perspectiva que te hará entender muchas cosas. Es momento de cerrar ciclos y seguir adelante. Cuidado con esos negocios o propuestas que suenan demasiado bien para ser verdad. También se marca la visita de un familiar que te caerá como anillo al dedo.

¿Cómo sabes qué signo soy? Estos son los 12 signos del zodiaco, según tu fecha de nacimiento

El zodiaco se conforma por 12 signos. Cada uno está asociado a uno de los cuatro elementos: fuego, tierra, aire o agua. Según la astrología, saber cuál es tu signo zodiacal sirve para reconocer ciertos rasgos de carácter y energía. Tu signo se determina por el día en que naciste. Estos son los 12 signos del zodiaco y su respectivo elemento, según tu fecha de nacimiento:

