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Los números de la suerte para tu signo del zodíaco hoy viernes 3 de abril

Conoce los números que traerán suerte en la lotería y en juegos de azar a cada signo del zodíaco, además del mensaje del Universo para hoy viernes 3 de abril

Los números de la suerte de cada signo del zodíaco para hoy viernes 3 de abril
Los números de la suerte de cada signo del zodíaco para hoy viernes 3 de abril|Pexels: Sóc Năng Động

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

Cada signo del zodíaco recibe un mensaje especial del Universo hoy viernes 3 de abril, además de obtener sus números de la suerte, con los que podrá probar su buena fortuna en juegos de azar y lotería.

Estas predicciones astrológicas se dan con ayuda de la lectura de los planetas y constelaciones y lanzan una advertencia especial a cada integrante del horóscopo.

Noticias Campeche del 2 de abril 2026

Estos son tus números de la suerte hoy viernes 3 de abril

  • Aries

El Universo te pide ser directo y paciente, además de que necesitas aprovechar tu creatividad para resolver tareas pendientes. Tus números de la suerte son: 03, 15 y 27.

  • Tauro

El Universo te pide disfrutar de los placeres simples y enfocarte en obtener estabilidad financiera. Tus números de la suerte son 08, 19 y 44.

  • Géminis

Los astros indican que eres el signo que tendrá más suerte este mes. Tus números son 05, 11 y 23.

Lo que le depara el futuro a los signos del zodíaco, según sus números de la suerte
Lo que le depara el futuro a los signos del zodíaco, según sus números de la suerte|Pexels: Pixel Senses

  • Cáncer

Necesitas confiar en tu intuición, el Universo te protegerá. Tus números de la suerte son 02, 14 y 30.

  • Leo

Es momemto de que comiences a brillar a través de la creativdad para encontrar el reconocimiento que mereces. Tus números son 01, 09 y 25.

  • Virgo

Debes aprender a conectar con tu salud física y mental para obtener bienestar. Tus números de la suerte son 06, 18 y 41.

  • Libra

Necesitas buscar el equilibrio y la mediación de los conflictos para obtener paz. Tus números mágicos son 07, 20 y 33.

  • Escorpio

El destino pondrá a prueba tu profundidad y tu lealtad, deberás mantener la sinceridad ante todo. Tus números de la suerte son 10, 22 y 39.

Los números de la suerte de los signos les traerán fortuna en juegos de azar
Los números de la suerte de los signos les traerán fortuna en juegos de azar|Pexels: Yelena from Pexels

  • Sagitario

El mensaje del Universo te pide mantener la fe y la energía positiva. Tus número son 12, 23 y 30.

  • Capricornio

Tu paciencia será estratégica durante esta jornada. Tus números de la suerte son 02, 10 y 22.

  • Acuario

El mensaje principal es enfocarte en la unión y en el trabajo en equipo. Tus números de la suerte son: 04, 13 y 31.

  • Piscis

Conéctate con tu mundo espiritual y con tu yo interno. Tus números son 03, 07 y 16.

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