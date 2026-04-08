Los signos que atraerán la abundancia del Dragón antes del 15 de abril

Vivir una vida sin necesidades es uno de los objetivos a los que todos aspiramos. Es por eso que cada uno se esfuerza por mejorar sus condiciones de vida y también deposita su esperanza y fe en diferentes creencias, aguardando un golpe de suerte o la llegada de oportunidades que nos beneficie.

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La Astrología china es una de las creencias que nuclea a una gran cantidad de personas a lo largo y ancho del mundo. Sus preceptos giran en torno a las energías que se desprenden de un calendario lunar que se relaciona con la fecha de nacimiento de las personas y el significado de los animales que dan entidad a los signos y los elementos que conforman su sistema zodiacal.

La Astrología china y la abundancia

Entre muchos otros temas, la Astrología china aborda la abundancia no solo como una acumulación de riqueza material, sino como un flujo de energía equilibrada entre el individuo y el cosmos. Es por eso que, para esta creencia, la prosperidad se manifiesta cuando se actúa en armonía con la energía del año vigente, los ciclos de los cinco elementos (madera, fuego, tierra, metal y agua) y los doce animales del zodiaco.

La Astrología china señala que al alinear las acciones personales con estas influencias astrológicas, se busca atraer oportunidades que no solo generen beneficios económicos, sino que también promuevan un bienestar integral y sostenible en el tiempo dentro de cada hogar.

¿Qué signos atraerán la abundancia del Dragón?

Ahora, en el marco de la segunda semana de abril, las predicciones de la Astrología china están marcadas por la energía de la Serpiente de Fuego, lo que genera una dinámica fascinante con la fuerza del Dragón.

Al respecto, esta creencia afirma que, antes del 15 de abril, la energía de "cosecha" se intensifica para ciertos animales que saben aprovechar el impulso de renovación de la primavera y el dinamismo de los negocios. A continuación, detalla cuáles son los signos que se verán más favorecidos por la abundancia en estos días:

