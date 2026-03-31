Los signos más afortunados en los negocios del 2 al 6 de abril de 2026

Estamos a horas de darle la bienvenida al mes de abril y con él a todas las energías renovadas del universo. Quienes depositan su fe en creencias como la Astrología china, la Numerología o el Tarot aguardan con ansias sus predicciones para saber qué rumbo tomarán sus vidas.

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Ahora, en la previa al comienzo del cuarto mes del 2026, es la Astrología china la que sorprende con algunas predicciones para los próximos días. Según esta creencia, algunos signos serán los más afortunados en los negocios del 2 al 6 de abril.

¿Qué traerá abril 2026?

Abril llegará a nosotros regido bajo el calendario lunar chino y se presenta como un periodo de alta intensidad energética al combinar la influencia del Caballo de Fuego (el signo del año) con el Dragón de Madera (el signo que domina el mes).

Para la Astrología china, esta transición favorece la expansión de proyectos y la toma de decisiones audaces, ya que la naturaleza visionaria del Dragón se potencia con el dinamismo del Caballo. Por lo tanto, se tratará de un momento ideal para iniciar emprendimientos que requieran visibilidad y liderazgo.

¿Los más afortunados en los negocios?

La Astrología china afirma que abril será un mes de "despegue" donde la creatividad y la determinación serán las herramientas principales para sortear cualquier obstáculo.

Además, sus predicciones remarcan que para el periodo del 2 al 6 de abril de 2026, la energía del horóscopo estará influenciada por la transición hacia el mes del Dragón de Madera, lo que favorece el crecimiento estratégico y la expansión comercial, y es por eso que la Astrología china precisa que tres signos proyectan mayor fortuna en los negocios durante esos días:

