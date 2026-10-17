Los signos bendecidos por el universo del 17 al 25 de octubre, según la astrología

La semana del 17 al 25 de octubre llega con oportunidades de crecimiento, decisiones importantes y renovación emocional para varios signos del zodiaco. Según la astrología, la Luna Creciente impulsa a trabajar por los objetivos personales antes de la Luna Llena del 26 de octubre: una fase asociada con culminaciones.

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Durante este período, la Luna recorrerá Acuario, Piscis y Aries, favoreciendo distintas temáticas: desde la colaboración y las ideas innovadoras hasta la sensibilidad emocional y la iniciativa. Estos signos podrían sentirse especialmente motivados para aprovechar la energía del universo, fortalecer sus vínculos y reconocer oportunidades que les permitan avanzar.

Predicciones astrológicas: ¿Cuáles son los signos bendecidos por el universo del 17 al 25 de octubre?

Aries: la cercanía de la Luna Llena en tu signo puede ayudarte a reconocer cuánto has cambiado y qué deseas para tu próxima etapa. Tu bendición será recuperar la iniciativa para tomar una decisión que habías postergado.

la cercanía de la Luna Llena en tu signo puede ayudarte a reconocer cuánto has cambiado y qué deseas para tu próxima etapa. Tu bendición será recuperar la iniciativa para tomar una decisión que habías postergado. Acuario: el paso de la Luna por tu signo pone el foco en tus necesidades y aspiraciones. Podrías encontrar inspiración para renovar un proyecto o acercarte a personas que comparten tu visión del futuro.

el paso de la Luna por tu signo pone el foco en tus necesidades y aspiraciones. Podrías encontrar inspiración para renovar un proyecto o acercarte a personas que comparten tu visión del futuro. Piscis: la sensibilidad de estos días puede ayudarte a comprender mejor tus emociones y las de quienes te rodean. Tu premio será recuperar la confianza en una idea creativa o encontrar claridad ante una situación personal.

la sensibilidad de estos días puede ayudarte a comprender mejor tus emociones y las de quienes te rodean. Tu premio será recuperar la confianza en una idea creativa o encontrar claridad ante una situación personal. Géminis: las conversaciones y los encuentros pueden abrirte nuevas posibilidades. Aprovecha la semana para compartir tus ideas, aprender algo diferente y construir conexiones que aporten valor a tus planes.

las conversaciones y los encuentros pueden abrirte nuevas posibilidades. Aprovecha la semana para compartir tus ideas, aprender algo diferente y construir conexiones que aporten valor a tus planes. Leo: las relaciones pueden convertirse en una fuente de crecimiento. Si estás dispuesto a escuchar y negociar, podrías alcanzar un acuerdo importante o comprender mejor qué necesitas para fortalecer un vínculo.

las relaciones pueden convertirse en una fuente de crecimiento. Si estás dispuesto a escuchar y negociar, podrías alcanzar un acuerdo importante o comprender mejor qué necesitas para fortalecer un vínculo. Libra: esta etapa te invita a organizar tus prioridades y recuperar el equilibrio entre tus responsabilidades y tus deseos. La bendición estará en reconocer qué cambios cotidianos pueden ayudarte a sentirte mejor.

esta etapa te invita a organizar tus prioridades y recuperar el equilibrio entre tus responsabilidades y tus deseos. La bendición estará en reconocer qué cambios cotidianos pueden ayudarte a sentirte mejor. Sagitario: la creatividad y el entusiasmo pueden impulsar una iniciativa que habías dejado pendiente. Darle estructura a tus ideas te permitirá avanzar con mayor seguridad antes de que termine el ciclo lunar.

la creatividad y el entusiasmo pueden impulsar una iniciativa que habías dejado pendiente. Darle estructura a tus ideas te permitirá avanzar con mayor seguridad antes de que termine el ciclo lunar. Cáncer: la semana puede ofrecerte una oportunidad para resolver un asunto emocional o familiar. Expresar lo que necesitas y establecer límites saludables te ayudará a construir una mayor sensación de estabilidad.

¿Qué energía trae la Luna Creciente del 17 al 25 de octubre según la astrología?

La Luna Creciente representa la etapa en la que aumenta la iluminación lunar después de la Luna Nueva del 10 de octubre. En el sistema astrológico, es un período de acción, perseverancia y preparación para la Luna Llena del 26 de octubre.

Estos son los principales tránsitos de la Luna durante la semana. Los mismos traerán una energía provechosa para todos los signos del zodiaco:

