Los signos que se beneficiarán durante la temporada de Mercurio Retrógrado en Piscis

La Astrología vuelve a entusiasmar a sus adeptos con las predicciones de este comienzo de marzo. Esta creencia se ha inspirado en un evento astronómico que emana energías muy poderosas y que por algunas semanas influirán en distintos aspectos de la vida terrenal.

Mercurio Retrógrado en Piscis es el evento que está marcando las predicciones presentes y que ya ha alertado a algunos de los 12 signos del zodiaco para que eviten las confrontaciones y malentendidos. Sin embargo, otros signos se verán beneficiados en esta temporada.

¿Qué simboliza Mercurio Retrógrado en Piscis?

Mercurio Retrógrado en Piscis es el evento que dio inicio el 26 de febrero y culminará el próximo 20 de marzo. Se trata de una gran fuente de inspiración para la Astrología porque cuando el planeta de la comunicación, el intelecto y la logística retrograda en Piscis, se ingresa en un periodo donde la lógica se comienza a disolver y todo se rige por la intuición.

Para la Astrología, Piscis es un signo que representa los sueños, lo ilimitado y la sensibilidad, pero cuando Mercurio retrocede en este, el mensaje principal es que dejemos de intentar entenderlo todo con la mente y empecemos a hacerlo con los sentimientos.

¿Quiénes se beneficiarán con Mercurio Retrógrado en Piscis?

Como se mencionó anteriormente, la Astrología invita a los signos del zodiaco a evitar malentendidos ya que en la temporada de Mercurio Retrógrado en Piscis proliferan las falles en la comunicación. Sin embargo, se trata de un evento que también tiene un lado muy positivo para algunos de los 12 signos del zodiaco.

Las predicciones precisan que Mercurio Retrógrado en Piscis hace que las energías se vuelvan menos lógicas y mucho más intuitivas, motivo por el cual los signos Cáncer, Escorpio y Tauro podrán sacarle provecho.

