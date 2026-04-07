Los signos que deberán cuidarse de traiciones o envidias entre el 7 y el 14 de abril

Comenzó una nueva semana de abril y las energías que se renovaron siguen influyendo en la vida de las personas. Creencias como la Astrología china, el Tarot y la Numerología comparten predicciones que abordan diferentes ámbitos de la vida terrenal y llegan con sorpresas y advertencias.

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Para esta semana, es la Astrología china la que trae una advertencia para las personas nacidas bajo tres signos. Esta creencia afirma que deberán cuidarse de traiciones o envidias durante estos días por lo que será una semana muy particular.

Segunda semana de abril

Para esta segunda semana de abril, la Astrología china recuerda que estamos bajo la influencia directa del Caballo de Fuego, año que está marcando un período de dinamismo intenso y decisiones aceleradas en la vida de muchas personas.

Las predicciones de esta creencia afirman que, en el plano emocional, la combinación del Año del Caballo con las vibraciones de abril sugiere una necesidad de libertad y renovación. Además, las relaciones personales podrían experimentar giros inesperados que exigen honestidad brutal y claridad de objetivos.

¿Qué signos deberán cuidarse de traiciones o envidias?

Para la semana del 7 al 14 de abril de 2026, la energía que analiza la Astrología china sugiere una vibración intensa donde la competencia y las palabras malinterpretadas podrían generar fricciones entre algunas personas. Es por esto que las alineaciones de esta semana dan lugar a predicciones que señalan que tres signos deberán estar especialmente atentos a su entorno para evitar traiciones o malas vibras:

