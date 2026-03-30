Los signos que recibirán un milagro del 1 al 5 de abril de 2026

La Astrología china y otras creencias atraviesan un presente especial ya que el final de marzo y la llegada de abril prometen una renovación de energías muy importante. Para estas creencias, la vibración energética de estos días tendrá un fuerte impacto en la vida de las personas.

Es por eso que las predicciones para los días que se avecinan precisan que algunas personas recibirán un milagro. La Astrología china explicó por qué esto ocurrirá y cómo los beneficiarios deben predisponerse.

Abril para la Astrología china

Para la Astrología china, el mes de abril de 2026 está regido bajo la influencia del Dragón de Agua, comenzando oficialmente el 17 de abril según el calendario solar chino. Además, al ser el Año del Caballo de Fuego, se genera una combinación dinámica pero de contrastes; la energía expansiva y ambiciosa del Dragón se encuentra con el ímpetu veloz del Caballo.

Esto sugiere un periodo ideal para poner en marcha proyectos creativos y profesionales que requieran visibilidad, explica esta creencia, aunque precisa que será crucial mantener la estabilidad emocional para evitar conflictos derivados de la impulsividad o el exceso de confianza.

¿Qué signos recibirán un milagro?

Las predicciones de estos días, afirman que el inicio de abril marca un periodo de "cosecha kármica" y consolidación bajo la intensa energía del Año del Caballo de Fuego. Es por eso que la Astrología china confirma que del 1 al 5 de abril, coincidiendo con la Luna llena que abre el mes, hay signos específicos que experimentarán giros del destino o "milagros" en áreas que tenían estancadas.

A continuación, las predicciones de esta creencia dejan al descubierto qué signos recibirán las mejores noticias en estos primeros cinco días de abril:

