Los signos que deberán soltar el pasado para avanzar entre el 27 y el 31 de marzo de 2026
Estos signos deberán soltar el pasado para avanzar antes del 31 de marzo. La Astrología china señala qué signos son y cómo las energías influirán en sus vidas.
La vida de las personas puede cambiar de un día para el otro. Simples pequeñas modificaciones de hábitos, decisiones tomadas o, si se quiere, cierta suerte sirven para torcer el destino de una persona.
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Creencias como la Astrología china, la Numerología o el Tarot dan cuenta sobre cómo la vida puede cambiar en base a la influencia de las energías, ya sea del universo o los números. Sus predicciones abordan diferentes ámbitos de la vida de las personas y dan cuenta sobre lo que se viene a futuro.
El Año del Caballo de Fuego
En febrero comenzó el Año del Caballo de Fuego que se caracteriza por una energía de dinamismo extremo, cambios rápidos y una intensidad emocional notable. La Astrología china señala que en este periodo se espera gran creatividad y valentía para emprender nuevos proyectos, aunque también invita a la cautela.
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Este ciclo, de acuerdo a esta creencia, favorece la libertad de movimiento y la resolución de asuntos estancados, impulsando a las personas a salir de su zona de confort.
¿Qué signos deberán soltar el pasado?
Ahora, cuando estamos a días de cerrar el tercer mes del 2026, la Astrología china afirma que la energía del calendario lunar sugiere un periodo de "limpieza emocional" necesario para abrir paso a las oportunidades de abril. Según sus predicciones, las vibraciones de estos días harán que tres signos en particular sientan un llamado urgente a cerrar ciclos para poder avanzar:
- Dragón: Se encuentra en una etapa donde su brillo natural puede verse opacado por rencores antiguos o proyectos que no florecieron como esperaba. Soltar la necesidad de tener siempre la razón en conflictos pasados.
- Serpiente: Este periodo se trata de introspección profunda. Es el momento de dejar ir miedos que vienen arrastrando desde el inicio del año. Abandonar el exceso de análisis sobre "lo que pudo ser".
- Cabra: Este cierre de mes le pide dejar de cargar con responsabilidades emocionales que pertenecen a otros. Establecer límites claros y dejar de mirar hacia atrás con melancolía.