Los signos que recibirán un golpe de suerte antes del 7 de abril de 2026

Comenzó abril y quienes siguen creencias como la Numerología, el Tarot o la Astrología se mantienen expectantes por cómo afectarán a su vida las nuevas energías. Las predicciones se roban toda la atención y cobran tanta importancia que ayudan a determinar las acciones y decisiones que muchos tomarán en los próximos días.

Ventaneando | Programa completo 31 de marzo de 2026

En este cuarto mes del 2026 las esperanzas se renuevan y son estas creencias las que ayudan a alimentarla. Por ejemplo, la Numerología precisa que antes del próximo 7 de abril algunos de los 12 signos del zodiaco recibirán un golpe de suerte.

La suerte para la Numerología

Para la Numerología, la suerte no se percibe como un evento azaroso o una coincidencia externa, sino como una vibración que se activa cuando nuestras acciones se alinean con nuestra frecuencia personal. Esta creencia sugiere que cada individuo posee un "sendero de vida" regido por números específicos que actúan como señales.

Por lo tanto, a suerte ocurre cuando aprendemos a identificar estos ciclos numéricos, permitiéndonos tomar decisiones importantes en los momentos en que la energía universal es más favorable para nuestras metas personales, describe la Numerología.

¿Qué signos recibirán un golpe de suerte?

La Numerología remarca que para atraer la abundancia y el éxito, es fundamental comprender la relación entre los números de nuestra fecha de nacimiento y el año en curso. Al respecto, sus predicciones precisan que el periodo previo al 7 de abril de 2026 está marcado por la vibración del número 2 y la energía de cierre del mes de marzo.

Para esta creencia, esta combinación sugiere que la fortuna llegará a través de la cooperación y el cierre de ciclos pendientes. Es por eso que la Numerología predice que estos tres signos del zodiaco experimentarán un impulso de fortuna en los próximos días:

