Los signos zodiacales que recibirán dinero extra desde hoy 21 de enero

El Tarot ha desarrollado sus predicciones para esta semana por lo que ha develado que habrá tres afortunados que recibirán dinero extra. De esta manera van a crecer de manera económica, van atener sanación y cambios radicales.

¿Cuáles son los signos zodiacales que recibirán dinero extra?

Aries

El Tarot manifiesta que su carta es la Estrella, la misma manifiesta que estás en días de no detenerte, sal adelante de cualquier problema. Es tu tiempo de crecer económicamente y volver a estudiar una carrera universitaria. Una de las recomendaciones es que pagues deudas y sanes tu economía, a provecha tu don para la administración.

En el amor tendrás problemas con la familia política; sé prudente y evita discusiones inútiles. Tu amor verdadero está en Virgo y Sagitario. En lo económico tendrás crecimiento patrimonial y en la salud tu punto débil es el cerebro y la angustia. Debes meditar y caminar.

El consejo del día es trabajar el perdón hacia ti mismo y corta con lo negativo del pasado para renacer.

Tauro

Para Tauro, la carta del Tarot es El Diablo por lo que es una semana para cuidarse de enemigos ocultos y envidias; usa un escapulario del arcángel Miguel como protección. Estás en una etapa de prosperidad, pero no confíes en nadie ciegamente. Esta carta también advierte sobre los excesos en comida y alcohol.

En el amor no te debes dejar llevar por los impulsos, tienes que pensar antes de actuar para no cometer errores. Tu pareja ideal es Sagitario o Capricornio. En cuanto al dinero te llegará más ya que es tiempo de firmar contratos nuevos (revísalos bien) y volver a estudiar idiomas. Cuidado con la espalda baja y las piernas; evita caídas.

El dinero llegará de manera inesperada.

Géminis

Nos encontramos con la carta El Mundo Tiempo de cambios importante. Dile que si a la abundancia, habrá dinero extra por la venta de una propiedad y éxito en negocios internacionales .Tienes la autoridad de la suerte: todo lo que emprendas saldrá bien.

En el amor eres compatible con Libra y Acuario. Pon en orden tus trámites (pasaporte, impuestos, seguro social). No dejes nada inconcluso. En cuanto a la salud tu punto débil es la piel y el cabello (nervios). Mantén una rutina de ejercicio y dieta saludable.

