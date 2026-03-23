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Los signos del zodiaco que encontrarán el amor en primavera

Expertos en astrología occidental han lanzado sus mejores predicciones para dar a conocer los nombres de los signos que se enamorarán a partir del 21 de marzo

Estos son los signos que se enamorarán en primavera de 2026
Estos son los signos que se enamorarán en primavera de 2026|Pexels: Gabriel Bastelli

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

Con ayuda de la astrología occidental podemos predecir lo que le depara el futuro a cada uno de los doce signos del zodíaco en diferentes aspectos de sus vidas, incluyendo el ámbito amoroso, ya que la energía de la primavera traerá cambios importantes para algunos.

De acuerdo con las predicciones astrológicas, la temporada que inicia con el solsticio del próximo 20 y 21 de marzo traerá consigo un ambiente de renovación que también repercutirá en la pareja, ya sea con la llegada de un compromiso serio o con personas nuevas que llegarán a tu vida, según tu signo zodiacal.

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Estos signos del zodíaco encontrarán el amor en primavera 2026

  • Leo

Los astros revelan que será protagonista de una gran historia de amor llena de pasión. Esto debido a que su magnetismo personal aumentará de forma importante durante la temporada, lo que lo llevará a atraer nuevas y grandes oportunidades.

Conoce cuáles son los signos del zodíaco que encontrarán el amor en primavera
Conoce cuáles son los signos del zodíaco que encontrarán el amor en primavera|Pexels: Jasmine Carter

  • Libra

Es momento de tomar decisiones importantes en sus relaciones. La primavera será un momento importante para que aprenda a establecer límites y exprese lo que realmente desea. Esto nos habla de la llegada de un amor auténtico.

  • Piscis

La posición de Venus en su propio signo lo beneficiará al máximo en el aspecto romántico. Es el momento perfecto para iniciar una nueva relación y dejarse llevar por la pasión y el romance.

Algunos signos tendrán aventuras y otros formalizarán sus relaciones
Algunos signos tendrán aventuras y otros formalizarán sus relaciones|Pexels: Jasmine Carter

  • Cáncer

Los astros harán que tengan una mayor apertura emocional que les permita bajar sus defensas y formalizar. La relación que está por comenzar podría convertirse en una de las más importantes de su vida.

  • Aries

Su energía y su carisma lo harán encajar perfecto con una persona nueva. Serán atractivos para muchos y las decisiones recaerán en ellos, por lo que se les recomienda ser asertivos y no actuar por impulso.

Los signos del zodíaco encontrarán un amor especial en primavera de 2026
Los signos del zodíaco encontrarán un amor especial en primavera de 2026|Pexels: Helena Lopes

  • Acuario

Este es el año en el que podrían conocer a su alma gemela, y todas las conexiones libres y genuinas que habían estado buscando desde hace mucho tiempo surgirán durante la primavera.

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