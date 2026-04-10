Estos son los signos del zodiaco que vivirán momentos intensos desde el 10 de abril

Se está llevando a cabo uno de los momentos astrológicos más importantes del año ya que Marte (planeta de acción, energía y determinación) ha entrado en Aries hasta el 17 de mayo. Por ende, los signos se verán afectados.

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Dada la situación es que habrá un periodo de empoderamiento, decisiones importantes y transformación personal que afectará a algunos signos del zodiaco. Marte recupera su fuerza en Aries impulsando la iniciativa, el coraje y el deseo de avanzar sin miedo.

Marte simboliza la acción, la voluntad y la capacidad de luchar por lo que se desea. Cuando entra en Aries pues esto se potencia debido a que representa el inicio, independencia y liderazgo.

¿Cuáles son los signos que tendrán momentos de intensidad?

Aries

Aries atravesará un renacimiento personal por lo que surgirán nuevas ideas, sueños y metas. Es un momento ideal para actuar, pero también para planificar. Si bien la impulsividad es tu naturaleza pues debes combinarla con estrategia para poder alcanzar el éxito.

Libra

Este signo va a transformarse en la forma en que se relaciona con los demás. Van a dejar de complacer a los demás y comienzan a priorizar sus propias necesidades. Verás que las relaciones están más intensas, pero más honestas. Establecer límites será fundamental para mantener el equilibrio emocional.

Signos|bymuratdeniz/Getty Images/iStockphoto

Cáncer

Otro de los que se verá afectado es el signo Cáncer que verá un aumento en su actividad laboral. Habrá nuevas responsabilidades y proyectos que necesitarán de mayor compromiso y organización. Se van a destacar en lo profesional, pero no te sobrecargues. Establecer límites será esencial para evitar el agotamiento.

Capricornio

Por último, tenemos a este signo que deberá afrontar situaciones complicadas en el ámbito familiar. Es probable que algunas conversaciones lleven a la confusión o tensión. No desesperes Capri que tu capacidad para mantener la calma y analizar con claridad pues será clave para que resuelvas los conflictos. Podrás fortalecer tus relaciones desde la honestidad.