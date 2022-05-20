VIDEO: Jessica vomita luego de probar cucarachas.

A estas alturas de la competencia todos los participantes hacen cualquier cosa para obtener suministros en Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!

Esta noche se puso en juego uno de los incentivos más deseados de toda la temporada: un refrigerador para que los concursantes puedan conservar sus alimentos.

Todos los concursantes se sometieron a una asquerosa prueba para ganar el refrigerador, pero Jessica y Wendolee protagonizaron un singular duelo.

Y es que, ambas mujeres exprimieron cucarachas con la boca hasta llenar un recipiente con el líquido de los animalitos.

Lo anterior provocó que Jessica vomitara en repetidas ocasiones, pues no aguantó el asco por comer cucarachas y exprimir su líquido con la boca.

Te puede interesar: VIDEO: Alfredo Adame rompe en llanto y se disculpa con sus hijos.

Jessica dice ser la princesa de la jungla

Para mala suerte de Wendolee y Jessica, ambas tuvieron que repetir el reto, pues 'La princesa de la jungla' metió las manos y rompió las reglas.

Debido a lo anterior, Jessica y Wendolee tuvieron que repetir la prueba, enfrentándose de nueva cuenta al asqueroso reto que las puso en jaque.

Después de demostrar que no le teme a nada, Jessica logró llenar su vaso primero con líquido de cucarachas.

"La princesa de la jungla está dispuesta a todo. En mi vida me imaginé estar en esta situación... qué necesidad de comer cucarachas, pero el coraje fue lo que me impulso", expresó la participante.

A pesar de todo, el esfuerzo del equipo morado no fue suficiente, pues el equipo anaranjado terminó ganando la prueba y llevándose el refrigerador al campamento de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!

El equipo anaranjado también se ganó 3 mil Dingo Dollars para canjearlos por comida y llenar su refrigerador.

Wendolee ha iniciado una rivalidad con Jessica, pues la acusó de hacer trampa en el asqueroso duelo de las cucarachas.

También te puede interesar: Alfredo Adame y Magaly terminan su relación sentimental. (VIDEO)