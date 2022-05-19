VIDEO: Alfredo Adame rompe en llanto y se disculpa con sus hijos.

Alfredo Adame rompió en llanto esta misma noche, luego de recordar a sus hijos en la competencia. El conductor miró a la cámara y mandó este mensaje a sus hijos, luego de ser llamado "mal padre" por el equipo contrario.

Diego, Sebastián y Alejandro... los amo, los quiero y espero que algún día podamos llegar a arreglar nuestras diferencias. Considero injusto que me hayan llamado mal padre, si alguien fue buen padre fui yo. A mis hijos les di la vida, amor, cariño, respeto, los apoyé y les di todo en absoluto. Siempre fui su mejor amigo, compañero y su papá

Les ofrezco verlos en algún lugar... un beso, un abrazo, sin recriminaciones... estoy dispuesto a que seamos padre e hijos otra vez. Sí me lastimó que su mamá los alienara en mi contra, al grado que llegué a desconocerlos y a desheredarlos

Mariana y Jessica enfrentan pelea

Luego de la eliminación de Héctor Terrones el viernes pasado, los equipos se reacomodaron con nuevos integrantes. Llamó la atención que Jessica y Mariana quedaron en el msimo equipo, a pesar de que han demostrado sus rivalidades en Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!

Y es que, Jessica ha revelado que no se siente cómoda con Mariana, pues prefiere a Aylín Mujica que desafortunadamente quedó en el equipo anaranjado.

"Se va a armar una bomba nuclear aquí mismo.... la jefa me odia", dijo Jessica en el campamento.

La rivaliad de ambas participantes podría jugar en contra, pues el campamento naranja podría tomar eso como ventaja para ganar más dinámicas.

"Se están matando entre ellos", dijo Apío, quien por cierto, se dijo defraudado de que Mariana no lo eligió para unirse a su equipo.

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Eliminación de Héctor Terrones causa polémica

A pesar de que los participantes consideraban a Héctor Terrones como un buen líder, el diseñador de moda se convirtió en el primer eliminado de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!

Lo anterior hizo que los equipos se conformaran de diferente forma, pero la rivalidad entre Jessica y Mariana cada vez es más frecuente.

Y es que Mariana Ávila confesó que Jessica la llamó hipócrita tres veces, por lo que ya no puede confiar en ella.

"Mentira tras mentira por parte de Jessica... es una mujer en la que no puedo confiar", dijo.

Esta noche, el equipo morado ganó su primer reto, así que se marcharon al campamento con bastante comida para compartir.

Ante la felicidad, Jessica y Mariana se dieron un abrazo, pero es notorio que solo se unirán en beneficio de recursos y productos para el campamento de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!

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