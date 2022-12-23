Jorge Reynoso aclara conflicto que hay con su hermana por propiedades.

Jorge Reynoso se enlazó en exclusiva con Ventaneando para aclarar todo lo que está sucediendo con el conflicto que tiene con su hermana Sylvia de Rugama, quien lo acusa de extorsión y amenazas.

¿Qué dijo Jorge Reynoso al respecto?

Reynoso declaró que la situación con su hermana es complicada porque ella tiene un “historial muy grande de denunciar por el mundo a toda la gente que no cede a lo que ella desea” y habló sobre una denuncia por fraude.

Jorge aseguró que esta situación es muy molesta para él ya que se encuentra enfocado en el tema de los negocios y en crear empleos pues tiene diferentes negocios. Así mismo, dejó en claro que su intención no es crear controversia ni mucho menos, pero aseguró que cuando se deja de apoyar a su hermana ésta se convierte en un enemigo.

“Nosotros tenemos cosas mucho más importantes en las que enfocarnos, si ella quiere hacer denuncias de que las extorsionan y la amenazan, bueno, para eso están las autoridades. Es una pena que haga perder a las autoridades dinero del erario público para estar perdiendo el tiempo con investigaciones insulsas y estúpi...”, añadió.

¿Jorge Reynoso está molesto por el acuerdo de Sylvia de Rugama con Rubén Cerda? Jorge Reynoso dijo que a él se le hace “muy tonto” que se pueda molestar por algo así y señaló que los bienes de su padre no fueron una herencia porque a su hermana nunca le heredaron, sino más bien ella se convirtió en albacea de un intestado gracias a la ayuda de su padrastro el licenciado Ramón Reynoso.

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Reynoso también recordó que Sylvia de Rugama denunció a su padre hace más de 20 años de haberla querido secuestrar y violar. "Si mi padre viviera el día de hoy se volvería a morir de saber que algunas propiedades están a manos de esta mujer”.

¿Jorge Reynoso está peleando alguna herencia? El hermano de Sylvia de Rugama recalcó que él no está peleando nada ni tiene la necesidad de hacerlo ya que él tiene sus propias empresas y negocios. “Yo no necesito estar peleando ni tierras ni piedras ni centavos”.

Cuando le preguntaron si reconocía a su hermana como albacea de la herencia, Jorge fue muy claro y aseguró que él no la reconoce como nada, sino los que la reconocieron fue un juzgado y aseguró que él tiene un proceso legal en contra de Sylvia, el cual le va a caer de un momento a otro por haber dilapidado toda la masa hereditaria de su padre.

¿Se ha peleado con su hermana?

Jorge Reynoso aseveró que claro que se ha peleado con su hermana porque ella es una persona “malagradecida”, incluso después de que él le daba dinero y la apoyaba con lo que podía, pero esta situación no es nueva y tiene muchos años en conflicto con Sylvia de Rugama, a quien tachó de “narcisista” y “enferma”.

Finalmente, declaró que en un momento la ayudó a intentar recuperar algunos bienes por petición de su madre, pero realmente a él no le preocupa en los más mínimo si las propiedades se vuelven “polvo, arena o se las roban toda esta bola de bandidos”.

